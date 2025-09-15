کواکبیان در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نصراللهی سخنگوی هیئت منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی درباره دادگاه مطبوعات امروز گفت: در دادگاه امروز، آقایان مصطفی کواکبیان و دانیال حاجی ابوالحسن معمار (مدیر مسئول همشهری آنلاین)، به اتهام اشاعه منکرات، نشر اکاذیب و انتشار اخبار نادرست درباره ارتباط جنسی «کاترین شکدم»، مجرم شناخته شدند و مستحق تخفیف دانسته نشدند.

وی افزود: کواکبیان در مصاحبه با برنامه «سمپاشی» در سایت «همشهری آنلاین»، بار دیگر ادعاهای پیشین خود را در مورد ارتباط جنسی شکدم تکرار کرد و گفت کاترین شکدم ۸ سال در ایران بوده است و نه ۱۸ روز و برنامه‌های مختلفی از زمان مرحوم طالب‌زاده داشته است و ۱۰۰ مورد صیغه را خودش در چند جا اظهار کرده است. او در دفاعیات خود در دادگاه مدعی شد که بر اساس اطلاعیه‌ای که هتل رمیس منتشر کرده است فرزندان یکی از مسئولان ۴ شب در این هتل با شکدم بوده است.

نصراللهی ادامه داد: کواکبیان در بخش‌هایی از دفاعیات خود در مورد مستندات اظهارات خود به محتوای هوش مصنوعی اشاره کرد اما سوالات اعضای هیأت منصفه از هوش مصنوعی هم منبع اظهارات وی را در مورد هتل رمیس، نامعتبر پاسخ داده است.

نصراللهی افزود: در ادامه جلسه، همچنین پرونده ابوالفضل ظهره‌وند نماینده مجلس شورای اسلامی و عطا بهرامی، مدیر مسئول پایگاه خبری «بررسی‌های رسانه‌ای تحریریه»، به اتهام نشر مطالب خلاف، موضوع شکایت‌های معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و همچنین اعلام جرم بعدی معاون دادستان تهران علیه بهرامی مطرح شد. ظهره‌وند در اظهارات شفاهی و مکتوب خود به دادگاه اعلام کرد که «اطلاعات ارائه شده درباره موضع مطبوعاتی، دقیق و کارشناسی نبوده و از کدورت پیش آمده حلالیت می‌طلبم». هیئت منصفه بعد از دفاعیات متهمان، آقایان ظهره وند و بهرامی، مدیر مسئول پایگاه خبری «بررسی‌های رسانه»، را مجرم نشناختند.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در جلسه امروز پرونده اتهامات مدیران مسئول نشریه «دانشمند» و پایگاه خبری خط بازار نیز به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع بررسی شد که اعضای هیئت منصفه، علی خطیبی از نشریه دانشمند را مجرم ندانست و مرتضی مصطفوی مدیر مسئول خط بازار را مجرم اما مستحق تخفیف دانست.

نصراللهی در پایان گفت: رأی نهایی دادگاه که به ریاست قاضی ترابی گل سفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متعاقباً صادر خواهند شد.