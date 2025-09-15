دستگیری عامل اسید پاشی در خمام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ باقر رجبی اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع اسید پاشی در یکی از مناطق شهرستان؛ بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه عامل اسید پاشی به علت اختلافات خانوادگی با همسر خود اقدام به درگیری و پاشیدن مایع سفید کننده کرده بود افزود: مصدوم بلافاصله توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

فرمانده انتظامی خمام با بیان اینکه مرد ۲۸ ساله با اقدامات فنی و تخصصی پلیس دستگیر و با تشکیل پرونده با مرجع قضائی معرفی شد، کنترل خشم و عصبانیت را عامل کاهش بسیاری از جرایم دانست و تصریح کرد: خانواده‌ها باید در مواجهه با هرگونه اختلافات؛ با آرامش و از طریق قانونی برای حل مشکلات خود اقدام کنند.