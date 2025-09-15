عامل تیراندازی در خوی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گلوانی در این زمینه اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی با اسلحه شکاری منجر به فوت پسر بچه ۹ ساله و مصدومیت ۴ نفر در یکی از روستاهای شهرستان خوی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی در کمتر از ۱۲ ساعت عامل تیراندازی را در مخفی گاهش شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خوی با اشاره به اینکه علت و انگیزه عامل تیراندازی، اختلافات شخص اعلام شده خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ گلوانی با تاکید بر اینکه مردم عزیز همواره باید آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند، بیان داشت: پلیس به طور مستمر برای برقراری نظم و امنیت شهروندان و برخورد با مجرمان و هنجارشکنان از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهد کرد.