  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۷

تعهد ۳۳۳ میلیارد تومانی خیران مدرسه ساز در خراسان جنوبی

تعهد ۳۳۳ میلیارد تومانی خیران مدرسه ساز در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی از تعهد ۳۳۳ میلیارد تومانی خیران مدرسه ساز استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی طالبی ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه بیان کرد: تعهدات خیران مدرسه ساز از سه میلیارد تومان در ابتدای تشکل استان خراسان جنوبی به ۳۳۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه خیران مدرسه ساز استان بیشتر غیر بومی هستند، افزود: خیران مدرسه ساز حقیقی یا حقوقی بوده و بالغ بر ۹۰ خیر مدرسه ساز حقوقی و ۷۰۰ خیر مدرسه ساز حقیقی در سامانه مورد نظر ثبت شده‌اند.

به گفته طالبی، خیر مدرسه ساز به کسی گفته می‌شود که حداقل ۳۰ درصد ساخت مدرسه‌ای را متقبل شود یا به تامین تجهیزات آن کمک کند.

وی با اشاره به شعار «کمک به مدرسه سازی حتی با یک آجر»، اظهار کرد: ۲۵ در صد از خیران مدرسه ساز خراسان جنوبی بومی و ۷۵ درصد آنها خیران غیر بومی و از سراسر کشور هستند.

مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی بیان کرد: ساخت ۹۵ درصد مدارس استان به شکل مشارکتی انجام می‌شود.

کد خبر 6590402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها