توصیه امام جمعه رباط کریم به اقامه نماز جماعت در مدارس این شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی روز دوشنبه در جلسه کارگروه همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش، بر لزوم تقویت برنامههای تربیتی و فرهنگی در مدارس تاکید کرد و با انتقاد از کمتوجهی به مباحث فرهنگی و تربیتی در سالهای اخیر، اظهار داشت: پرورش روح و جان دانشآموزان باید در صدر برنامههای اداره آموزش و پرورش قرار داشته باشد.
امام جمعه رباط کریم، دانشآموزان را امانت مردم در دست آموزش و پرورش خواند و افزود: والدین فرزندان خود را به امید رشد علمی و تربیتی به مدارس میفرستند، بنابراین در هیچ زمینهای، بهویژه تربیت دینی نباید کوتاهی شود.
وی با اشاره به جایگاه نماز در تربیت نسل جوان، تاکید کرد: هیچ مدرسهای نباید بدون اقامه نماز جماعت باشد و باید با برنامهریزی قوی، در حوزه پرورشی و بصیرتی وارد عمل شد.
ترابی با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد رئیس جدید آموزش و پرورش رباط کریم خاطرنشان کرد: نباید منتظر اقدامات از سوی وزارت یا اداره کل ماند، بلکه باید با همکاری نهادهای فرهنگی مانند اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی، امور مساجد، فرهنگ و ارشاد، و معاونت فرهنگی شهرداری، به وظیفه دینی و اجتماعی خود عمل کرد.
