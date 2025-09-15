به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، حسن عزالدین نماینده عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان گفت که مقاومت و سلاح آن مشروع و قانونی است و در دفاع از وطن، حاکمیت و استقلال آن به کار گرفته می‌شود.

وی سلاح مقاومت را ستون اصلی حمایت از مردم لبنان و خط دفاعی در برابر پروژه توسعه‌طلبانه و شهرک‌سازی صهیونیستی دانست و تاکید کرد که این سلاح یک نیاز ضروری برای حمایت از لبنان و بقای لبنان در برابر تجاوزات صهیونیستی-آمریکایی است.

عزالدین با اشاره به تحولات قطر گفت که رژیم‌های عربی نقش و وزن مؤثر خود را با توجه به پتانسیل‌هایی که دارند، از دست داده‌اند و به این ترتیب پروژه توسعه‌طلبانه صهیونیست‌ها پایانی نخواهد داشت و به کشورهای مختلف منتقل خواهد شد تا امنیت و ثبات منطقه و امنیت ملی عربی را به خطر اندازد.

این عضو ارشد حزب الله لبنان گفت که دولت لبنان باید اولویت‌های ملی خود را اصلاح کند و بر مطالبات اساسی خود که سران سه قوه بر آن توافق کرده‌اند، تأکید کند که عبارت از توقف تجاوز، عقب‌نشینی دشمن، آزادی اسرا، و آغاز بازسازی لبنان است.

وی ادامه داد: این مسئولیت دولت است که باید برای تحقق آن به عنوان یک اولویت ملی در برنامه خود تلاش کند، و هنگامی که آن را به انجام رساند، ما بر سر میز می‌نشینیم تا استراتژی دفاعی و همچنین استراتژی امنیت ملی را بررسی کنیم، در غیر این صورت، تمام راهکارهایی که دولت انجام می‌دهد، شکست خواهد خورد، مگر اینکه بتواند دشمن را از سرزمین ما بیرون کند و این اولویت‌ها را محقق سازد.

عزالدین خلع سلاح مقاومت را خواسته‌ای صهیونیستی خواند و تاکید کرد که آنها می‌خواهند از طریق آن بر مقاومت فشار بیاورند تا توانایی‌ها و امکانات آن را که برای وطن و حمایت از مردم و ثروت‌های است، از بین ببرند.

وی معادله تضعیف لبنان را برابر با حمله اسرائیل به لبنان خواند و تاکید کرد که این مشابه اتفاقی است که در سوریه رخ داد. رژیم صهیونیستی خواستار تحقق پروژه «اسرائیل بزرگ» است که خطری موجودیتی برای کل منطقه است.