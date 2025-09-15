  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

حزب الله: دولت لبنان از انجام مسئولیت‌های ملی خود ناتوان است

عضو ارشد حزب الله لبنان گفت که دولت این کشور از انجام مسئولیت‌های ملی خود ناتوان است و نیاز به اصلاح بیشتر اولویت‌های ملی خود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، حسن عزالدین نماینده عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان گفت که مقاومت و سلاح آن مشروع و قانونی است و در دفاع از وطن، حاکمیت و استقلال آن به کار گرفته می‌شود.

وی سلاح مقاومت را ستون اصلی حمایت از مردم لبنان و خط دفاعی در برابر پروژه توسعه‌طلبانه و شهرک‌سازی صهیونیستی دانست و تاکید کرد که این سلاح یک نیاز ضروری برای حمایت از لبنان و بقای لبنان در برابر تجاوزات صهیونیستی-آمریکایی است.

عزالدین با اشاره به تحولات قطر گفت که رژیم‌های عربی نقش و وزن مؤثر خود را با توجه به پتانسیل‌هایی که دارند، از دست داده‌اند و به این ترتیب پروژه توسعه‌طلبانه صهیونیست‌ها پایانی نخواهد داشت و به کشورهای مختلف منتقل خواهد شد تا امنیت و ثبات منطقه و امنیت ملی عربی را به خطر اندازد.

این عضو ارشد حزب الله لبنان گفت که دولت لبنان باید اولویت‌های ملی خود را اصلاح کند و بر مطالبات اساسی خود که سران سه قوه بر آن توافق کرده‌اند، تأکید کند که عبارت از توقف تجاوز، عقب‌نشینی دشمن، آزادی اسرا، و آغاز بازسازی لبنان است.

وی ادامه داد: این مسئولیت دولت است که باید برای تحقق آن به عنوان یک اولویت ملی در برنامه خود تلاش کند، و هنگامی که آن را به انجام رساند، ما بر سر میز می‌نشینیم تا استراتژی دفاعی و همچنین استراتژی امنیت ملی را بررسی کنیم، در غیر این صورت، تمام راهکارهایی که دولت انجام می‌دهد، شکست خواهد خورد، مگر اینکه بتواند دشمن را از سرزمین ما بیرون کند و این اولویت‌ها را محقق سازد.

عزالدین خلع سلاح مقاومت را خواسته‌ای صهیونیستی خواند و تاکید کرد که آنها می‌خواهند از طریق آن بر مقاومت فشار بیاورند تا توانایی‌ها و امکانات آن را که برای وطن و حمایت از مردم و ثروت‌های است، از بین ببرند.

وی معادله تضعیف لبنان را برابر با حمله اسرائیل به لبنان خواند و تاکید کرد که این مشابه اتفاقی است که در سوریه رخ داد. رژیم صهیونیستی خواستار تحقق پروژه «اسرائیل بزرگ» است که خطری موجودیتی برای کل منطقه است.

