بدرقه امید از جهان آغاز شد؛ فقدان یک هنرمند وطن دوست

مراسم تشییع پیکر مرحوم امید جهان خواننده موسیقی پاپ صبح امروز سه شنبه بیست و پنجم شهریور در حال برگزاری است.

یه گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع پیکر مرحوم امید جهان خواننده موسیقی پاپ کشورمان صبح روز سه شنبه بیست و پنجم شهریور از مقابل تالار وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) در حال برگزاری است.

سید جواد هاشمی، گیتی معینی، غلامرضا صنعتگر، فرهاد بشارتی و تعدادی دیگر از جمله هنرمندانی هستند که در مراسم تشییع پیکر مرحوم امید جهان حضور پیدا کرده اند.

امید جهان، شامگاه جمعه بیست و یکم شهریور حین اجرای کنسرت در جشن خرمای بم دچار عارضه قلبی شد که به دلیل وضعیت بحرانی توسط تیم اورژانس به بیمارستان پاستور اعزام شد و کادر درمان با تلاش‌های بی‌وقفه و به‌کارگیری تمامی امکانات موجود، موفق به احیای قلبی وی شدند. اما در نهایت این خواننده پس از ۲ نوبت عملیات احیای قلبی موفقیت‌آمیز توسط تیم اورژانس پیش بیمارستانی و کادر پرستاری و پزشکی اورژانس بیمارستان پاستور بم به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) منتقل شد اما ظهر شنبه بیست و دوم شهریور دار فانی را وداع گفت.

این گزارش در حال به روز رسانی است...

ندا زنگینه

