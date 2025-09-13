عارضه قلبی امید جهان در حین اجرای کنسرت در بم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بارانی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: امید جهان خواننده مشهور و محبوب کشورمان، در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد شنبه ۲۲ شهریور ماه پس از دو نوبت عملیات احیای قلبی موفقیتآمیز توسط تیم اورژانس پیش بیمارستانی، کادر پرستاری و پزشکی اورژانس بیمارستان پاستور بم به بخش مراقبتهای ویژه (ICU) منتقل شد.
وی افزود: طبق گزارشهای اولیه، امید جهان به دلیل وضعیت بحرانی توسط تیم اورژانس به بیمارستان پاستور اعزام شد و کادر درمان با تلاشهای بیوقفه و بهکارگیری تمامی امکانات موجود، موفق به احیای قلبی وی شدهاند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر، او تحت نظارت دقیق و مراقبتهای ویژه پزشکی قرار دارد و تمامی پروتکلهای درمانی برای بهبود وی در حال انجام است ادامه داد: از عموم مردم و طرفداران ایشان خواسته میشود که برای بهبودی این هنرمند دعای خیر داشته باشند.
گفتنی است امید جهان، جمعه شب گذشته در حین اجرای کنسرت در جشن خرمای بم که در آمفی تئاتر روباز منطقه ویژه اقتصادی بم در حال برگزاری بود دچار عارضه قلبی شده و به بیمارستان پاستور بم منتقل میشود.
