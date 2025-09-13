سید جواد هاشمی: مرگ ناگهانی امید جهان همه را شوکه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد هاشمی، که در پی درگذشت ناگهانی امید جهان، خواننده محبوب، در بیمارستان پاستور بم حضور یافت ظهر شنبه در جمع خبرنگاران و به بیان ویژگیهای اخلاقی و هنری آن مرحوم پرداخت و گفت: امید جهان، هنرمندی دوستداشتنی و رفیقی بینظیر بود که غم از دست دادن وی را بسیار سنگین و طاقتفرسا است.
وی با اشاره به خصوصیات برجسته امید جهان گفت: او مردی دوستداشتنی و هنرمند محبوبی بود؛ کسی که همه از او انرژی خوب میگرفتند و حیف که در سن چهل و سه سالگی خیلی زود از میان ما رفت.
وی با بیان اینکه امید جهان نه تنها هنرمندی توانا، بلکه انسانی نیکسیرت و مهربان بود که همه دوستش داشتند افزود: امید بدون شک بهترین رفیق من بود و با اینکه من در حوزه کاری متفاوتی فعالیت میکردم، اما بسیاری از نزدیکی رفاقت ما تعجب میکردند و این صمیمیت و همراهی سالهای طولانی ادامه داشت و حتی مادرشان نیز مرتباً از من یاد میکردند.
هاشمی، با اشاره به حضور خانواده امید جهان در بم، گفت: درگذشت امید آنقدر بزرگ و دردناک است که تحملش برای همه رفقا و دوستان، و بویژه خانواده محترمش، بسیار سخت است.
وی با یادآوری جملهای از امید جهان که میگفت «نوبت ما کی میرسه؟»، این سخن را به منزله پیشبینی ناخواسته این فقدان دانست.
وی افزود: مراسم یادبود و خاکسپاری امید جهان با حضور گسترده هنرمندان و دوستداران وی در تهران برگزار خواهد شد.
نظر شما