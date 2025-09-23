۱۲.۵ درصد بودجه کشور به آموزش و پرورش اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر صبح سه‌شنبه در آیین نواختن زنگ مهر و مقاومت که در دبیرستان فرزانگان بجنورد برگزار شد، آغاز سال تحصیلی را فصل رویش نظام تعلیم و تربیت دانست و این مناسبت را به دانش‌آموزان، معلمان و همه متولیان آموزش و پرورش تبریک گفت.

وی در این مراسم که با تقارن هفته دفاع مقدس همراه بود، با اشاره به اهمیت خوداتکایی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، اظهار کرد: افتخار ما نیروهای داخلی، تفکر بسیجی و فرهنگ عاشورایی است که این نظام مقدس را بیمه کرده‌اند.

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و جانبازان را گرامی داشت و نقش آنان را در شکل‌گیری و استحکام نظام جمهوری اسلامی بی‌بدیل توصیف کرد.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اهمیت بودجه آموزش و پرورش گفت: با تلاش‌های مجلس، بیش از ۱۲.۵ درصد بودجه کشور در سال ۱۴۰۴ به این وزارتخانه اختصاص یافته است و وزارتخانه‌ای که بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز و یک میلیون معلم را تحت پوشش دارد و دو سوم جمعیت کشور به نوعی با آن مرتبط هستند.

وی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش باید به عنوان سرمایه‌گذاری برای آینده کشور دیده شود، افزود: دوران طلایی یادگیری و خلاقیت در سنین پایین، به ویژه بین ۳ تا ۷ سالگی است و این فرصت ارزشمند در اختیار نظام تعلیم و تربیت قرار دارد.

پاکمهر نگاه تک‌بعدی به آموزش و غفلت از حوزه تربیتی و فرهنگی را خطا دانست و گفت: آموزش و پرورش نباید صرفاً هزینه تلقی شود، بلکه سرمایه‌گذاری کلان برای آینده کشور است، چرا که خروجی آن مدیران و نخبگان آینده ایران خواهند بود.

وی به نقش مهم آموزش و پرورش در تحقق عدالت اجتماعی اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر صنایع استان به مسئولیت‌های اجتماعی خود در حمایت از این نهاد شد.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی و شرایط کاری معلمان، تصریح کرد: معلمان چندشغله به کیفیت آموزش آسیب می‌زنند و باید برای بهبود وضعیت معیشتی آنان چاره‌اندیشی شود.

پاکمهر در پایان با تأکید بر تأثیر فضای مجازی بر دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: امروز باید علاوه بر خانه، مدرسه و اجتماع، فضای مجازی نیز به عنوان محیطی اثرگذار بر تربیت دانش‌آموزان به رسمیت شناخته شده و برنامه‌ریزی جدی در این حوزه انجام گیرد.