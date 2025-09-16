جشنواره سوغات اصفهان گامی برای رونق صنایع دستی و توسعه گردشگری استان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیکآیین صبح سهشنبه در نشست خبری اولین جشنواره سوغات اصفهان که در اتاق اصناف برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری جشنوارهها و فستیوالها یکی از قدرتمندترین ابزارهای توسعه گردشگری، رونق صنایع دستی و جذب مخاطب در سراسر جهان به شمار میرود و اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی باید از این ظرفیت نهایت بهرهبرداری را داشته باشد.
وی با اشاره به تجربه موفق نمایشگاه روایت اصفهان، روایت عشق و هنر در چهارباغ عباسی افزود: این رویداد نشان داد که اگر ظرفیتها و توانها به صورت جمعی و همدلانه کنار هم قرار گیرند، میتوان فرصتهای بزرگی برای معرفی هنرمندان و رونق کسبوکار آنها ایجاد کرد.
دستیار ویژه استاندار اصفهان در امور گردشگری تصریح کرد: توسعه گردشگری و صنایع دستی در شرایط فعلی اقتصادی کشور یک ضرورت است و تنها با همافزایی نهادهای دولتی، بخش خصوصی و هنرمندان میتوان در مسیر رونق اقتصادی حرکت کرد. به گفته وی، اتاق اصناف، اتحادیهها، شهرداریها، آموزش و پرورش و دیگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی برای برگزاری جشنواره سوغات پای کار آمدهاند تا الگویی موفق از همدلی و مشارکت رقم بخورد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری بیش از ۱۰۰ رویداد فرهنگی و گردشگری در بازه شهریور تا مهر امسال خاطرنشان کرد: جشنوارههای متنوعی در روستاها و شهرهای استان بر اساس ظرفیتهای محلی نظیر محصول انگور، صنایع دستی و سوغات منطقهای برگزار خواهد شد که میتواند علاوه بر معرفی فرهنگ و هویت محلی، موجب تقویت اقتصاد بومی و افزایش اشتغال شود.
نیکآیین استفاده از عنوانهای جهانی اصفهان نظیر شهر جهانی صنایع دستی و شهر خلاق را فرصتی برای معرفی استان در سطح بینالمللی دانست و تأکید کرد: باید این ظرفیتها را از مرحله شعار خارج کرده و به اجرا و عمل برسانیم تا بتوانیم جایگاه واقعی اصفهان را در عرصه گردشگری جهان تثبیت کنیم.
وی توسعه گردشگری را نمود بارز دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم کشور دانست و گفت: بسیاری از کشورها با اندک ظرفیت هنری درآمدهای کلانی کسب میکنند در حالی که ایران و به ویژه اصفهان دارای پشتوانه غنی هنر و صنایع دستی است و میتواند با حضور در بازارهای جهانی سهم بزرگی به دست آورد.
دستیار ویژه استاندار اصفهان در امور گردشگری در پایان ابراز امیدواری کرد جشنواره سوغات اصفهان به رویدادی ماندگار تبدیل شود و با ایجاد بسترهای مناسب، زمینه رونق صنایع دستی، گسترش گردشگری و معرفی بهتر سوغات اصفهان در سطح ملی و بینالمللی را فراهم آورد
