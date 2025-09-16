به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه آیا محکومان امنیتی نیز در فهرست عفو اخیر قرار دارند یا خیر، توضیحات مشروحی ارائه داد.
وی با اشاره به ضوابط این عفو، گفت: بله، برخی از محکومان جرایم امنیتی نیز مشمول این عفو شدهاند. برای اطلاع از جزئیات، میتوان به بند (الف) نامهای که ریاست قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کردند و مورد موافقت ایشان قرار گرفت، مراجعه کرد.
محکومان امنیتی با شرایط خاص در فهرست عفو
جهانگیر در تشریح این شرایط اظهار کرد: بر اساس این بند، محکومان به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از پنج سال گذشته و تاکنون به دلایلی اجرا نشده، در صورتی که در این مدت هیچگونه موضعگیری یا اقدام مغایر با مصالح کشور نداشته باشند و در جنگ تحمیلی اخیر، چه در داخل و چه در خارج کشور، همراهی یا همکاری با دشمن نداشته باشند، میتوانند مشمول عفو قرار گیرند.
وی افزود: این افراد باید در مسیر انسجام داخلی حرکت کرده و فاقد هرگونه فعالیت معارضهآمیز باشند. در صورت احراز این شرایط، عفو شامل حال آنها خواهد شد.
تفکیک بر اساس درجه جرم امنیتی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه، درباره دستهبندی دیگر محکومان امنیتی توضیح داد و گفت: دسته دوم شامل محکومان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند. در این بخش نیز عفو برای محکومانی با درجات چهار، پنج و شش جرم در نظر گرفته شده، مشروط بر اینکه شامل موارد استثنایی مندرج در تبصره نباشند.
وی تأکید کرد: محکومان با درجات بالاتر از درجه سه، یعنی جرایم با شدت بیشتر، از این عفو مستثنا شدهاند. همچنین در تبصرههای مربوطه تأکید شده که جرایمی مانند جاسوسی در هیچکدام از این سطوح، مشمول عفو نخواهند شد.
