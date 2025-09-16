حسین اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر از تحقق صرفهجویی ۱۰ درصدی در مصرف آب طی تابستان امسال خبر داد و این موفقیت را حاصل همراهی مردم شریف شهرستان ری و اقدامات فنی گسترده در حوزه تأمین، توزیع و مدیریت مصرف آب دانست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران ضمن قدردانی از مشارکت فرهنگی در حوزه آب، گفت: همه ما به عنوان شهروندان، سفیران آب در خانههای خود هستیم و باید فرهنگ مدیریت مصرف را نهادینه کنیم.
وی با اشاره به آغاز سال آبی جدید از ابتدای مهرماه، افزود: اگر چه امید ما به لطف الهی و آغاز بارندگیهاست، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که بارشها معمولاً از اواخر مهر و آبان آغاز میشود. بنابراین، مدیریت مصرف باید بهصورت مستمر ادامه یابد.
اکبریان با اشاره به پنجمین سال خشکسالی متوالی در استان تهران، اظهار داشت: در حوزه تأمین آب، اقداماتی نظیر حفر چاههای جدید، انتقال آب سطحی و بهرهگیری از نرمافزارهای تحلیل شبکه انجام شده است. در بخش توزیع نیز با کاهش هدفمند فشار آب، بدون ایجاد اختلال برای مشترکین، موفق شدیم میزان پرت شبکه را کاهش دهیم؛ اقدامی که تاکنون در تهران بیسابقه بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران همچنین از آغاز فرآیند شناسایی و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف مانند پرلاتورها و سردوشهای کممصرف خبر داد و گفت: با نصب این تجهیزات، میتوان تا ۳۰ درصد در مصرف آب صرفهجویی کرد. این طرح با حضور مقام عالی وزارت در شرکت آب و فاضلاب استان تهران کلید خورد و در قالب جلسات مدیریت تنش آبی پیگیری میشود.
وی ضمن تشکر ویژه از مردم شریف شهرستان ری و مسئولان محلی، ابراز امیدواری کرد که با استمرار اقدامات فنی و فرهنگی، تابستان با کمترین تنش آبی سپری شود و فرهنگ مدیریت مصرف آب در سطح جامعه نهادینه گردد.
