لزوم توسعه بازچرخانی آب و مدیریت مصرف برق کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی صبح سه شنبه در آئین افتتاح پروژه‌های افزایش ظرفیت ۹۰ مگاواتی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند (مدیا) و تأمین آب مورد نیاز نیروگاه از طریق پساب تصفیه‌شده شهر پرند که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، بر اهمیت استفاده از پساب و بازچرخانی آب در شرایط کم‌آبی و خشکسالی تأکید و خواستار تقویت معاونت مصرف در وزارت نیرو برای مدیریت بهینه الگوی مصرف برق شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان با اشاره به مشکلات کم‌آبی در کشور گفت: طرح انتقال آب از میدان محمدیه تهران به مناطق جنوبی پایتخت و حاشیه اتوبان ساوه موجب آبادانی اراضی و بهبود فضای سبز این مناطق شد.

وی با بیان اینکه بخشی از حق‌آبه طبیعی شهرستان‌های رباط‌کریم و بهارستان از تصفیه‌خانه فیروزبهرام تأمین می‌شود، افزود: استفاده از پساب تصفیه‌شده در این دو شهرستان راهکاری پایدار برای جبران کمبود منابع آبی است و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای نیز در این بخش انجام شده است.

قشقاوی در ادامه با اشاره به سرمایه‌گذاری ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومانی در حوزه آب و برق این دو شهرستان طی سه سال اخیر، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های برق از جمله افزودن ۶۳ مگاوات به ظرفیت پست‌ها اتفاق مهمی بوده، اما همچنان نیاز به ارتقا و تکمیل این بخش وجود دارد.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان با تأکید بر مدیریت مصرف برق، اظهار داشت: ما یازدهمین کشور تولیدکننده برق در جهان هستیم، اما اصل مهم‌تر از تولید، مدیریت مصرف و اصلاح الگوی استفاده است. وزارت نیرو باید با ایجاد معاونت ویژه مصرف، آموزش و فرهنگ‌سازی برای استفاده بهینه از انرژی را در دستور کار قرار دهد.

وی در پایان گفت: توسعه متوازن زیرساخت‌ها در شهرها و مناطق محروم اطراف تهران باید در اولویت قرار گیرد و تخصیص منابع و امکانات نیز با رعایت عدالت انجام شود تا رضایت مردم جلب شود.