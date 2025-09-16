مزایده ۲ واحد تجاری و خدماتی در موسسه باغ کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه باغ کتاب تهران با هدف بهرهبرداری بهینه از فضاهای خود، ۲ واحد شامل فضای کار اشتراکی و غرفه عرضه سالاد و غذای سبک را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار میکند.
طبق شرح ذیل، بهرهبرداری از دو فضای مجزا را در قالب مزایده واگذار خواهد شد:
واحد اول (فضای کار اشتراکی):
جانمایی: لمکدههای طبقه اول بلوکهای A۲، A۳، A۴، راهروی بین A۲ و A۳ (طبقه اول) و اتاقهای اشتراکی بلوک D۴ طبقه اول
متراژ تقریبی: ۳۰۰ متر مربع
واحد دوم (غرفه عرضه سالاد و غذای سبک):
جانمایی: طبقه همکف بلوک C۱
متراژ تقریبی: ۷۰ متر مربع
زمان ارائه مدارک برای شرکت در این مزایده از ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ تا ۵ مهر ۱۴۰۴ در ساعات اداری (۹ تا ۱۷) اعلام شده است.
علاقهمندان به شرکت در مزایده میتوانند برای دریافت اسناد و تحویل پاکتها به تهران، بزرگراه حقانی (غرب به شرق)، بلوار کتابخانه ملی، بخش اداری باغ کتاب تهران، واحد حقوقی مراجعه کنند یا با شماره ۰۲۱۹۶۰۴۵۸۰۳ تماس بگیرند.
بر اساس این اطلاعیه، بازگشایی پاکتهای مزایده روز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ انجام میشود و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است.
