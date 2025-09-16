  1. جامعه
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

آسیب به چشم ۸ کودک پس از چسب زدن چشمانشان

۸ دانش‌آموز مدرسه‌ای در یک خوابگاه در ایالت شرقی اودیشا هند پس از اینکه همکلاسی‌هایشان هنگام خواب چسب فوری در چشمانشان ریختند، در بیمارستان بستری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، این حادثه در یک مدرسه شبانه‌روزی در سالاگودا از منطقه کندهامال، حدود ۲۴۸ کیلومتری غرب بوبانسور، مرکز اودیشا، رخ داد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که پسران، با چشمان بسته، در حالی که پزشکان با دقت سعی در جدا کردن پلک‌های چسب زده داشتند، گریه می‌کردند.

کانال خبری تلویزیونی محلی NDTV مستقر در دهلی نو گفت: پزشکان گفته‌اند که چسب باعث آسیب قابل توجهی به چشم شده است، اما مراقبت‌های پزشکی به موقع می‌تواند از از دست دادن دائمی بینایی کودکان جلوگیری کند.

مقامات دستور تحقیقات سطح بالا در مورد این حادثه را داده‌اند.

در همین حال، مدیر مدرسه به دلیل سهل‌انگاری در انجام وظیفه، از کار تعلیق شده است.

