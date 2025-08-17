امسال ۳۳ درصد کمتر گندم تحویل دولت شد

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران و عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در گفتگو با مهر از تحویل ۷ میلیون و ۵۷۰ هزار تن گندم به ارزش ۱۵۶ هزار میلیارد تومان (همت) خبر داد و گفت: تا کنون ۱۱۵ همت یعنی حدود ۷۲ درصد از مطالبات گندم کاران از سوی دولت پرداخت شده و ۴۱ همت باقی مانده است.

وی افزود: دولت باید این مبلغ را تا پایان مرداد تسویه کند زیرا کشت پاییزه استان‌های شمال غربی تا ۲۰ شهریور آغاز می‌شود؛ در غیر این صورت باید گندم‌ها به کشاورزان برگردانده شود تا با فروش محصولات، پول مورد نیاز کشت بعدی خود را تأمین کنند.

این مسئول صنفی با بیان اینکه میزان تحویل گندم به دولت نسبت به مشابه سال قبل حدود ۳۳ درصد افت داشت، ادامه داد: بخشی از محصولات مزارع دیم به دلیل کاهش بارش از بین رفت. بخشی هم با افزایش قیمت نهاده‌های دامی، خوراک دام‌ها شد.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران گفت: هر کیلو گرم کاه ۱۰ هزار تومان، جو ۲۵ هزار تومان، ذرت بالای ۱۹ هزار تومان و کنجاله سویا نزدیک ۳۰ هزار تومان شده است و این امر سبب شد تا بخشی از گندم ۲۰.۵۰۰ تومانی خوراک دام شود.

هاشمی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اما بیش از قیمت نهاده، تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شد تا دلال‌ها به این بازار ورود کرده و گندم را با قیمت پایین‌تر خریداری و به دامدارها با قیمت بالاتر به فروش برسانند.

عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در پایان بیان کرد: حتی اگر یک تن گندم یا کمتر از چرخه مصرف انسانی خارج شود باید به همان میزان گندم وارد کشور کنیم.