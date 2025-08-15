«بذر جو» دولتی گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهاده‌های دامی امروز در بازار دچار کمبود و گرانی است. کاهش بارش کشت جو در کشور را کاهش داده و عدم برنامه ریزی درست سبب شده تا بازار نهاده‌های دامی وضعیت مناسبی نداشته باشد.

علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران درباره آمار تولید جو کشور به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته حدود ۴ میلیون تن جو در کشور تولید شد اما امسال این عدد تا ۳۰ و شاید ۵۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: این امر سبب شده تا نرخ جو در بازار به حدود ۲۵ هزار تومان برسد.

وی با بیان اینکه این گرانی محدود به جو موجود در بازار نشده و امسال در سال زراعی جدید قیمت هر کیلو گرم بذر جو برای کشت نیز افزایش یافته است، ادامه داد: در حال حاضر قیمت اعلامی وزارت جهاد کشاورزی برای هر کیلو گرم جو آبی ۳۱ هزار تومان و برای جو دیم ۲۹.۵۰۰ تومان است.