فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸ تهران در آئین میثاق و همبستگی زنان در جنگ دوازده روزه و تقدیر از قهرمانان اقتدار جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فعالیت میدانی در جنگ ۱۲ روزه گفت: به عنوان یک دهه شصتی که تجربه جنگ را نداشته است در نظام جمهوری اسلامی رشد کرده و بزرگ شدهام و اکنون مسئولیت اجرایی دارم. من به عنوان یک زن در این جایگاه ثمره فرصت دهی نظام اسلامی به زنان در جایگاه مدیریت هستم.
وی افزود: در این همایش، سه واژه زن، شهامت و وطن را دیدم که بسیار هوشمندانه انتخاب شده بود.
وی در ادامه با بیان خاطراتی از این جنگ بیان کرد: ما موظف بودیم پس از جنگ، شهر را به حالت عادی بازگردانیم. شب حادثه، ساعت دوازده شب در خیابان صادقی بودم. دو شب پس از حادثه ۲۳ خرداد، در حالی که در ساختمان نشسته بودم، صدای بسیار وحشتناکی شنیدم. در همان لحظه به همکاران گفتم که جایی را زدهاند. خیابان کاملاً تاریک بود و گرد و خاک فراوانی بر اثر نشت گاز شدید بلند شده بود. مردم با لباس خواب به سمت خیابان دردشت فرار میکردند، در حالی که ما بر خلاف جهت مردم به سمت میدان ششم حرکت میکردیم.
تنهایی ادامه داد: وقتی به میدان ششم رسیدیم، ساختمانهای کناری به کلی ویران شده بودند. در آنجا ایستاده بودم و سوال میکردم که این خانه متعلق به چه کسی است. زمانی که خاکها را کنار زدیم، پیکر مادر خانواده را پیدا کردیم.
وی افزود: من در این موقعیت مادری خود را با کار اجرایی عجین میکنم. همیشه گفتهام که عقل باید بر اجرا حاکم باشد، زیرا نباید تحت تأثیر احساسات قرار گرفت. اما وقتی کودکی را میبینید که همسن فرزندان خودتان است، نمیتوانید احساساتی نشوید. بالاخره مادر هستید و عاطفه و مهر مادری مانع از انجام کار نمیشود. ما نیمهشب دو پیکر کودک را بیرون آوردیم.
شهردار منطقه ۸ تهران تاکید کرد: آنچه در مورد شهدا گفته میشود، حق است. خداوند میداند که در هر مشکلی، به شهدا متوسل میشوم. من در کنار ۲۱ مردی که کار میدانی میکردند، حضور داشتم و هیچ کمبودی نسبت به آقایان نداشتم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دختران باسواد، تحصیلکرده و قدرشناس ما میتوانند در آینده به جایگاه بلندی برسند و به این نظام خدمت کنند.
