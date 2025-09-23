به گزارش خبرگزاری مهر، زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در دبستان پسرانه شهدای محمدیه صبح امروز توسط معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده نواخته شد.
زهرا بهروزآذر در این مراسم، در جمع مدیران و مسئولان این مدرسه به ویژگیهای این مجموعه آموزشی حمایتی غیردولتی اشاره کرد و گفت: مدرسه شهدای محمدیه معیارهایی را که مورد تأکید دولت است، محقق کرده است. اگر قرار است کارها با مشارکت مردم انجام شود، شما این مسیر را طی کردهاید؛ اگر محلهمحوری مدنظر است، این رویکرد در مدرسه پیادهسازی شده و اگر مدرسه باید به محفلی برای حل مسائل خانوادهها و رویکردی برونگرا تبدیل شود، شما این وظیفه را بهخوبی انجام دادهاید.
در این مراسم، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده مدرسه را محل یادگیری، مهرورزی و رشد و شکوفایی دانست و با دانشآموزان این مجموعه آموزشی به گفتوگوی صمیمی و دوستانه پرداخت و آنها را آیندهسازان کشور دانست و برای آنها در سال تحصیلی جاری آرزوی موفقیت کرد.
در ادامه مراسم، بهروزآذر از بخشهای مختلف این دبستان حمایتی بازدید و با پرسنل این مجموعه آموزشی به گفتوگو پرداخت.
دبستان شهدای محمدیه از جمله مدارس حمایتی در جنوب شهر تهران به شمار میرود که حدود نیمی از دانشآموزان آن تحت پوشش خیریهها، کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند. بسیاری از خانوادههای این دانشآموزان با مشکلاتی در زمینه سرپرستی مواجهاند که تداوم تحصیل آنان با کمک خیرین و مراکز نیکوکاری بدون شناخته شدن و تمایز ایشان در کنار فرزندان خانوادههای دیگر منطقه ممکن شده است.
این مدرسه با هدف حمایت از آموزش و توانمندسازی دانش آموزان در بافت منطقه ۱۲ و بازگشت آنان پس از به ثمر نشستن به منطقه و اثرگذاری و بهبود شرایط این محله و ساکنین آن تأسیس گردیده است. توجه ویژه به آموزشهای جامعهپذیری و پرورش نسل جدید بر اساس آموزههای دینی و ملی در کنار برخورداری مدرسه از آموزگاران داوطلب زبده از ویژگیهای دیگر این دبستان است.
