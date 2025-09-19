  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۰۳

نهضت بانوان در میدان عمل؛ از فعالیت مردمی و مشارکت تا شبکه‌سازی مؤثر

نهضت بانوان در میدان عمل؛ از فعالیت مردمی و مشارکت تا شبکه‌سازی مؤثر

در نمایشگاه «ره‌بانو» دستاوردهای بانوان در فعالیت‌های مردمی، مشارکتی و شبکه‌سازی فرهنگی به نمایش گذاشته شد و نقش اثرگذار آن‌ها در جامعه به نمایش درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه ره‌بانو با هدف نمایش فعالیت‌های گسترده و متنوع امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر کشور در حاشیه این رویداد در شهر رامسر به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه فرصتی بود برای ارائه دستاوردها و نوآوری‌های بانوان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و رسانه‌ای. غرفه‌های استان‌ها نمونه‌های شاخص از فعالیت‌های بانوان در زمینه‌های مختلف را به تصویر کشید و در نهایت ۵ استان برتر از میان آنان انتخاب شد.

غرفه‌های این نمایشگاه با محوریت توانمندسازی بانوان، آموزش کنشگران، انتقال ارزش‌های دینی و فرهنگی و شبکه‌سازی ملی طراحی شده بود. بازدیدکنندگان با فعالیت‌هایی مواجه شدند که نمونه‌ای از تلاش‌های بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در سطح کشور را نشان می‌داد.

نهضت بانوان در میدان عمل؛ از فعالیت مردمی و مشارکت تا شبکه‌سازی مؤثر

توانمندسازی، پاتوق‌های گفتگومحور و شبکه‌سازی بانوان

از جمله محورهای اصلی این فعالیت‌ها می‌توان به «توانمندسازی و آموزش کنشگران بانوان» در استان‌ها و شهرستان‌ها اشاره کرد. آموزش مادران، دختران نوجوان و بانوان فعال در حوزه‌های جمعیت، فرزندآوری، مبلغات و فعالیت‌های اجتماعی از جمله این فعالیت‌ها هستند. شوراهای راهبری بانوان سازمان تبلغیات اسلامی در حوزه «فرهنگ و هنر» نیز اقداماتی مانند اجرای نمایشنامه، پرده‌خوانی، جشنواره‌های ادبی، شعر، خوشنویسی، داستان کوتاه، پادکست و موشن‌گرافی با محور ارزش‌های دینی و جهاد تبیین را در کارنامه دارند.

«پاتوق‌های گفتگومحور» با استفاده از روش‌های خلاقانه مانند بازی و روایتگری در مساجد و فضاهای عمومی برای انتقال مفاهیم دینی و اجتماعی از جمله فعالیت‌های به نمایش درآمده در این نمایشگاه بود. این بانوان در حوزه «رسانه و اطلاع‌رسانی» نیز به اموری مانند تولید پادکست‌ها و محتوای صوتی و تصویری، پاسخ‌دهی به شبهات فرهنگی و مذهبی و پوشش ملی فعالیت‌های بانوان در رسانه پرداخته‌اند و در حوزه «پژوهش و تحقیق» هم انتشار کتاب، مقالات و گزارش‌های تخصصی درباره زنان، خانواده و فرهنگ دینی را در پیش گرفته‌اند.

نهضت بانوان در میدان عمل؛ از فعالیت مردمی و مشارکت تا شبکه‌سازی مؤثر

یکی از اقدامات برجسته، شبکه‌سازی مساجد و شناسایی کنشگران فعال بانوان بود که طبق گزارش‌ها بیش از ۱۸۰ هزار دختر و بانوی مسجدی در کشور برای تبلیغ دین و فعالیت‌های فرهنگی شناسایی شده‌اند. این بانوان با مشارکت در جلسات آموزشی، کارگاه‌ها و طرح‌های محلی، نقش مؤثری در تربیت نسل آینده ایفا می‌کنند. به گفته خبرگزاری مهر، «بانوان رهبران نهضت انسان‌سازی هستند و حضورشان در عرصه تبلیغ، تأثیرگذار و پایدار است.

این نمایشگاه نمایان‌گر نمونه‌هایی از «شبکه‌سازی بانوان در مساجد، محافل خانگی، مدارس و محلات» بودند که نشان‌دهنده مشارکت فعال بانوان در تمامی عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی است. همچنین نمایشگاه فرصت ارائه آثار هنری و فرهنگی بانوان، شامل جشنواره‌ها، مسابقات ادبی و محتوای دیجیتال را فراهم آورد و دستاوردهای آنان در سطح ملی و بین‌المللی به نمایش گذاشته شد.

فعالیت‌های امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در کل کشور نشان می‌دهد که این حوزه، نه تنها در سطح برنامه‌ریزی و سیاستگذاری، بلکه در عمل و اجرا نیز توانسته شبکه‌ای گسترده و تأثیرگذار ایجاد کند. حضور بانوان در مساجد، هیئت‌ها، جشنواره‌ها و پاتوق‌های فرهنگی، و تولید محتوای خلاقانه، بیانگر توانمندی، خلاقیت و نقش محوری بانوان در جهاد تبیین و ترویج ارزش‌های دینی و اجتماعی است.

نهضت بانوان در میدان عمل؛ از فعالیت مردمی و مشارکت تا شبکه‌سازی مؤثر

تکیه بر کار مردمی و ارتباط مستقیم با جامعه

یکی از نکات کلیدی فعالیت‌های امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی، تکیه بر کار مردمی و ارتباط مستقیم با جامعه است. این فعالیت‌ها فراتر از برنامه‌های سازمانی و رسمی، با محوریت شبکه‌سازی بانوان در محلات، مساجد و هیئت‌ها انجام می‌شود تا بانوان بتوانند به عنوان کنشگران فرهنگی و اجتماعی حضور فعال داشته باشند. اجرای برنامه‌ها به صورت مشترک و مشارکتی با مردم، تشکل‌های محلی و دستگاه‌های اجرایی، امکان انتقال ارزش‌ها و مفاهیم دینی و تربیتی را به شکل اثربخش فراهم می‌کند و موجب پایداری و تداوم فعالیت‌ها در زیست‌بوم محلی می‌شود. این رویکرد، علاوه بر توانمندسازی بانوان، زمینه را برای ترویج الگوهای زن مسلمان و ایجاد اثرگذاری گسترده در جامعه فراهم می‌آورد.

نهضت بانوان در میدان عمل؛ از فعالیت مردمی و مشارکت تا شبکه‌سازی مؤثر

این الگو بر پایه ارزش‌های دینی، اخلاقی و فرهنگی طراحی شده و بانوان را به نقش‌آفرینی مؤثر در خانواده، مسجد و جامعه تشویق می‌کند. برنامه‌ها و پروژه‌های اجرا شده با تمرکز بر این الگو، زمینه را برای تربیت نسلی مؤمن، مقاوم و مسئول فراهم کرده و جایگاه زن مسلمان را به عنوان عنصر اثرگذار در توسعه اجتماعی و فرهنگی تثبیت می‌کند.

سازمان تبلیغات اسلامی با بهره‌گیری از خلاقیت‌های محلی، توانمندسازی کنشگران و توسعه شبکه‌های فرهنگی، توانسته زمینه‌ای برای حضور فعال و اثرگذار بانوان در سراسر کشور فراهم کرده، و نمایشگاه رهبانو بهترین نمونه عینی از این دستاوردها بود.

نهضت بانوان در میدان عمل؛ از فعالیت مردمی و مشارکت تا شبکه‌سازی مؤثر

این اقدامات در خلال برگزاری نمایشگاه در رویداد «ره‌بانو» به سمع و نظر حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین روح الله حریزاوی قائم مقام این سازمان رسید.

حجت الاسلام والمسلمین قمی با تأکید بر اهمیت بانوان در نهضت فرهنگی و تبلیغی، اظهار داشت: امور بانوان در این سازمان ذیل نگاه رهبری و مکتب اسلام ناب به‌طور جدی پیگیری می‌شود. بانوان مؤمن و مجاهد به‌عنوان سرمایه‌ای بزرگ برای سازمان در نظر گرفته شده‌اند و مسیر فعالیت آنان، همواره تقویت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کار بانوان نه تزئینی است و نه شعاری، بلکه نقش‌آفرینی مؤثر و خلاقانه آنان در خانواده، مسجد و جامعه، عنصری کلیدی در پیشبرد نهضت فرهنگی و جهاد تبیین است.

کد خبر 6593726
مینا یاری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها