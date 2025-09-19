به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه رهبانو با هدف نمایش فعالیتهای گسترده و متنوع امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر کشور در حاشیه این رویداد در شهر رامسر به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه فرصتی بود برای ارائه دستاوردها و نوآوریهای بانوان در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و رسانهای. غرفههای استانها نمونههای شاخص از فعالیتهای بانوان در زمینههای مختلف را به تصویر کشید و در نهایت ۵ استان برتر از میان آنان انتخاب شد.
غرفههای این نمایشگاه با محوریت توانمندسازی بانوان، آموزش کنشگران، انتقال ارزشهای دینی و فرهنگی و شبکهسازی ملی طراحی شده بود. بازدیدکنندگان با فعالیتهایی مواجه شدند که نمونهای از تلاشهای بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در سطح کشور را نشان میداد.
توانمندسازی، پاتوقهای گفتگومحور و شبکهسازی بانوان
از جمله محورهای اصلی این فعالیتها میتوان به «توانمندسازی و آموزش کنشگران بانوان» در استانها و شهرستانها اشاره کرد. آموزش مادران، دختران نوجوان و بانوان فعال در حوزههای جمعیت، فرزندآوری، مبلغات و فعالیتهای اجتماعی از جمله این فعالیتها هستند. شوراهای راهبری بانوان سازمان تبلغیات اسلامی در حوزه «فرهنگ و هنر» نیز اقداماتی مانند اجرای نمایشنامه، پردهخوانی، جشنوارههای ادبی، شعر، خوشنویسی، داستان کوتاه، پادکست و موشنگرافی با محور ارزشهای دینی و جهاد تبیین را در کارنامه دارند.
«پاتوقهای گفتگومحور» با استفاده از روشهای خلاقانه مانند بازی و روایتگری در مساجد و فضاهای عمومی برای انتقال مفاهیم دینی و اجتماعی از جمله فعالیتهای به نمایش درآمده در این نمایشگاه بود. این بانوان در حوزه «رسانه و اطلاعرسانی» نیز به اموری مانند تولید پادکستها و محتوای صوتی و تصویری، پاسخدهی به شبهات فرهنگی و مذهبی و پوشش ملی فعالیتهای بانوان در رسانه پرداختهاند و در حوزه «پژوهش و تحقیق» هم انتشار کتاب، مقالات و گزارشهای تخصصی درباره زنان، خانواده و فرهنگ دینی را در پیش گرفتهاند.
یکی از اقدامات برجسته، شبکهسازی مساجد و شناسایی کنشگران فعال بانوان بود که طبق گزارشها بیش از ۱۸۰ هزار دختر و بانوی مسجدی در کشور برای تبلیغ دین و فعالیتهای فرهنگی شناسایی شدهاند. این بانوان با مشارکت در جلسات آموزشی، کارگاهها و طرحهای محلی، نقش مؤثری در تربیت نسل آینده ایفا میکنند. به گفته خبرگزاری مهر، «بانوان رهبران نهضت انسانسازی هستند و حضورشان در عرصه تبلیغ، تأثیرگذار و پایدار است.
این نمایشگاه نمایانگر نمونههایی از «شبکهسازی بانوان در مساجد، محافل خانگی، مدارس و محلات» بودند که نشاندهنده مشارکت فعال بانوان در تمامی عرصههای فرهنگی و اجتماعی است. همچنین نمایشگاه فرصت ارائه آثار هنری و فرهنگی بانوان، شامل جشنوارهها، مسابقات ادبی و محتوای دیجیتال را فراهم آورد و دستاوردهای آنان در سطح ملی و بینالمللی به نمایش گذاشته شد.
فعالیتهای امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در کل کشور نشان میدهد که این حوزه، نه تنها در سطح برنامهریزی و سیاستگذاری، بلکه در عمل و اجرا نیز توانسته شبکهای گسترده و تأثیرگذار ایجاد کند. حضور بانوان در مساجد، هیئتها، جشنوارهها و پاتوقهای فرهنگی، و تولید محتوای خلاقانه، بیانگر توانمندی، خلاقیت و نقش محوری بانوان در جهاد تبیین و ترویج ارزشهای دینی و اجتماعی است.
تکیه بر کار مردمی و ارتباط مستقیم با جامعه
یکی از نکات کلیدی فعالیتهای امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی، تکیه بر کار مردمی و ارتباط مستقیم با جامعه است. این فعالیتها فراتر از برنامههای سازمانی و رسمی، با محوریت شبکهسازی بانوان در محلات، مساجد و هیئتها انجام میشود تا بانوان بتوانند به عنوان کنشگران فرهنگی و اجتماعی حضور فعال داشته باشند. اجرای برنامهها به صورت مشترک و مشارکتی با مردم، تشکلهای محلی و دستگاههای اجرایی، امکان انتقال ارزشها و مفاهیم دینی و تربیتی را به شکل اثربخش فراهم میکند و موجب پایداری و تداوم فعالیتها در زیستبوم محلی میشود. این رویکرد، علاوه بر توانمندسازی بانوان، زمینه را برای ترویج الگوهای زن مسلمان و ایجاد اثرگذاری گسترده در جامعه فراهم میآورد.
این الگو بر پایه ارزشهای دینی، اخلاقی و فرهنگی طراحی شده و بانوان را به نقشآفرینی مؤثر در خانواده، مسجد و جامعه تشویق میکند. برنامهها و پروژههای اجرا شده با تمرکز بر این الگو، زمینه را برای تربیت نسلی مؤمن، مقاوم و مسئول فراهم کرده و جایگاه زن مسلمان را به عنوان عنصر اثرگذار در توسعه اجتماعی و فرهنگی تثبیت میکند.
سازمان تبلیغات اسلامی با بهرهگیری از خلاقیتهای محلی، توانمندسازی کنشگران و توسعه شبکههای فرهنگی، توانسته زمینهای برای حضور فعال و اثرگذار بانوان در سراسر کشور فراهم کرده، و نمایشگاه رهبانو بهترین نمونه عینی از این دستاوردها بود.
این اقدامات در خلال برگزاری نمایشگاه در رویداد «رهبانو» به سمع و نظر حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین روح الله حریزاوی قائم مقام این سازمان رسید.
حجت الاسلام والمسلمین قمی با تأکید بر اهمیت بانوان در نهضت فرهنگی و تبلیغی، اظهار داشت: امور بانوان در این سازمان ذیل نگاه رهبری و مکتب اسلام ناب بهطور جدی پیگیری میشود. بانوان مؤمن و مجاهد بهعنوان سرمایهای بزرگ برای سازمان در نظر گرفته شدهاند و مسیر فعالیت آنان، همواره تقویت میشود.
وی خاطرنشان کرد: کار بانوان نه تزئینی است و نه شعاری، بلکه نقشآفرینی مؤثر و خلاقانه آنان در خانواده، مسجد و جامعه، عنصری کلیدی در پیشبرد نهضت فرهنگی و جهاد تبیین است.
