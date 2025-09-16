  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

تبیین نقش روحانیت در دفاع مقدس امری ضروری است

تبیین نقش روحانیت در دفاع مقدس امری ضروری است

بجنورد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: تبیین نقش بی‌بدیل روحانیت در دوران دفاع مقدس از حضور در خطوط مقدم جبهه‌ها تا تقویت روحیه جهادی رزمندگان امری مهم است.

حجت الاسلام حمید رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسط و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های والای روحانیت و تبیین آموزه‌های دینی و انقلابی ایجاد می‌شود.

وی افزود: محتوای غنی، جذاب و اثرگذار برای اقشار مختلف جامعه در بین نسل جوانان امری مهم تلقی می‌شود.

وی هدف از اجرای این محورها انتقال پیام عزت، مقاومت و وحدت که ثمره خون پاک شهیدان و مجاهدت‌های رزمندگان اسلام عنوان کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: تبیین ارزش‌های دفاع مقدس برای نسل امروز و فردا و زنده نگهداشتن میراث گرانبهای دفاع مقدس از وظایف مهم روحانیان است.

حجت‌الاسلام رفیعی گفت: روحانیان در سخنرانی‌های خود نقش دفاع مقدس و رزمندگان اسلام را برای مردم بازگو کنند.

کد خبر 6591532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها