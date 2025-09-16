تبیین نقش روحانیت در دفاع مقدس امری ضروری است

حجت الاسلام حمید رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسط و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های والای روحانیت و تبیین آموزه‌های دینی و انقلابی ایجاد می‌شود.

وی افزود: محتوای غنی، جذاب و اثرگذار برای اقشار مختلف جامعه در بین نسل جوانان امری مهم تلقی می‌شود.

وی هدف از اجرای این محورها انتقال پیام عزت، مقاومت و وحدت که ثمره خون پاک شهیدان و مجاهدت‌های رزمندگان اسلام عنوان کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: تبیین ارزش‌های دفاع مقدس برای نسل امروز و فردا و زنده نگهداشتن میراث گرانبهای دفاع مقدس از وظایف مهم روحانیان است.

حجت‌الاسلام رفیعی گفت: روحانیان در سخنرانی‌های خود نقش دفاع مقدس و رزمندگان اسلام را برای مردم بازگو کنند.