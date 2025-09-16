کشف ۱۶ فقره سرقت در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدویکیا امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت در سطح شهرستان بروجرد، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران طی ۷۲ ساعت گذشته با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی ۱۰ سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی سارقان را حین سرقت و یا در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی بروجرد گفت: در تحقیقات انجام شده سارقان به ۱۶ فقره سرقت اماکن خصوصی، ساختمانهای نیمهکاره، تجهیزات انتقال نیرو، محتویات خودرو و مشاعات ساختمانی اعتراف که پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
نظر شما