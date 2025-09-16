به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با اخلالگران اقتصادی و سودجویان، مأموران پرتلاش پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق فعالیت‌های مشکوک شده و موفق به شناسایی یک انبار بزرگ احتکار کالا در شهرستان خرم‌آباد شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضائی، تیم‌های عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی به محل اعزام و در بازرسی از این انبار، مقادیر قابل‌توجهی کالای اساسی شامل ۵۰ تن غلات، مقادیر زیادی چای خارجی و همچنین داروهای دامی فاقد مجوزهای لازم را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به ارزش ریالی کالاهای کشف شده، تصریح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش تقریبی این کالاهای احتکار شده را بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سردار هاشمی فر با تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با مخلان امنیت اقتصادی جامعه، قاطعانه هشدار داد: پلیس با تمام توان و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اجازه نخواهد داد تا عده‌ای سودجو با احتکار کالا و اخلال در نظام اقتصادی، معیشت مردم را به خطر اندازند. ما قاطعانه با این افراد برخورد خواهیم کرد و آنها را به سزای اعمالشان خواهیم رساند.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک احتکار کالا و یا اخلال در بازار، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد همکاری و مشارکت آگاهانه مردم، عامل اصلی موفقیت ما در مبارزه با مفسدان اقتصادی است.