به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر سه شنبه در نشست با رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گزارشی از وضعیت منابع آبی استان ارائه کرد و گفت: استان بوشهر در سال جاری با کاهش بارندگی بیش از ۵۵ درصد و کاهش ۸۶ درصدی آورد رودخانه‌ها روبه‌روست؛ شرایطی که تأثیر مستقیم آن بر تأمین آب شرب و نیاز بخش کشاورزی مشهود و نگران‌کننده است.

وی با تشریح شرایط تغییر اقلیم اضافه کرد: در چنین شرایطی، کاهش میزان آب در دسترس، فشار بیشتری به منابع آب سطحی و زیرزمینی وارد می‌کند و رقابت بر سر برداشت آب بیشتر موجب بروز تخلفاتی در این حوزه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر تصریح کرد: در شرایط کم آبی و افزایش تقاضا برای مصرف آب، پیشگیری از تخلفات در حوزه برداشت و مصرف و همچنین صیانت مستمر از منابع و تأسیسات آبی اهمیت دوچندان پیدا کرده است.

محمدی با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های در حال ساخت و سدهای در حال بهره‌برداری گفت: یکی از نیازهای اساسی در مسیر تثبیت حقوق و حریم‌های قانونی، صدور اسناد مالکیت تأسیسات آبی است که تحقق آن مستلزم همراهی و همکاری دستگاه قضائی است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای بوشهر تأکید کرد: اجرای برنامه‌های راهبردی مدیریت مصرف در بخش شرب و کشاورزی نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، قضائی و مشارکت عمومی است.

در این نشست سیده سمیه ابطحی -مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای بوشهر- نیز به تشریح چالش‌ها و فرصت‌های قانونی در مسیر صیانت از منابع آب استان بوشهر پرداخت.