۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

تیم ملی والیبال ایران چگونه تونس را شکست داد؟

برتری تیم ملی والیبال ایران در سرویس و توپ‌گیری، کلید پیروزی مقابل تونس در مسابقات قهرمانی جهان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود در مسابقات قهرمانی جهان به مصاف تونس رفت و با نتیجه ۳ بر یک پیروز میدان شد. شاگردان پیاتزا در اولین بازی خود مقابل مصر نتیجه را واگذار کرده بودند اما در دومین بازی شکست خود را جبران کردند. پوریا خانزاده با کسب ۲۱ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن زمین بود.

تیم ملی والیبال ایران در دیدار برابر تونس با اتکا به برتری در حمله، سرویس و توپ‌گیری موفق شد ۹۶ امتیاز در برابر ۸۴ امتیاز حریف کسب کند. شاگردان ایران در بخش حمله با ۵۴ امتیاز در مقابل ۴۶ امتیاز تونس عملکرد بهتری داشتند و در سرویس نیز با ۱۰ امتیاز مستقیم مقابل تنها ۲ امتیاز تونس، کاملاً برتری خود را نشان دادند.

اگرچه تونس در دریافت و دفاع روی تور اندکی بهتر عمل کرد، اما اشتباهات بیشتر این تیم و درخشش بازیکنان ایران از جمله پوریا خانزاده با ۲۱ امتیاز و مرتضی شریفی با ۱۸ امتیاز، زمینه‌ساز پیروزی ایران شد. مجموع این آمار نشان می‌دهد ایران در اغلب شاخص‌های فنی نسبت به تونس برتر بوده و با تکیه بر انسجام تیمی و قدرت مهاجمانش توانسته نتیجه را به سود خود رقم بزند.

