پیاتزا:بازیکنان ایران باید به خودباوری برسند/مقابل تونس کار سختی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران فردا در دومین بازی مسابقات قهرمانی جهان به مصاف تونس خواهد رفت. ملی‌پوشان والیبال امروز (دوشنبه ۲۴ شهریور) آخرین تمرین توپی خود قبل از دیدار با تونس را برگزار کرد.

پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از این تمرین و آستانه دومین دیدار مردان والیبال کشورمان در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان، اظهار داشت: تیم ایران باید انرژی خودش را بازیابی کند. بازیکنان باید خودشان را باور کنند. تیم در حال حاضر مانند حیوان زخمی است که خونریزی دارد و باید هر چه زودتر درمان شود.

روبرتو پیاتزا تصریح کرد: تیم باید هماهنگ شود و بازیکنان از یکدیگر حمایت کنند، چون بازی بعدی مقابل تونس، کلیدی است. دقیقاً می‌دانیم که بازی دشوار و سختی مقابل تونس خواهیم داشت و به نظرم این دیدار از مسابقه برابر مصر هم سخت‌تر است.

وی با تاکید بر اینکه بازیکنان تیم ایران آماده برای مسابقه بعدی هستند، ادامه داد: می‌دانیم که بازی با تونس باید چگونه باشد و بازیکنان دقیق می‌دانند که طرز فکر تیم، مقابل تونس باید چگونه باشد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران تاکید کرد: فردا باید فقط به هر توپ فکر کنیم نه به نتیجه نهایی و یا چیز دیگری، تمرکزمان باید فقط روی توپ و بازی با تونس باشد. امروز ژاپن مغلوب کانادا شد. هیچکس این نتیجه را در قهرمانی جهان باور نمی‌کرد، بنابراین قهرمانی مردان جهان متفاوت است.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۹ فردا (سه‌شنبه ۲۵ شهریور) در دومین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ مقابل تونس صف آرایی خواهند کرد.