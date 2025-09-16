  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

شادی ملی‌پوشان والیبال با پیراهن اسماعیل نژاد پس از پیروزی

شادی ملی‌پوشان والیبال با پیراهن اسماعیل نژاد پس از پیروزی

تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی مقابل تونس در مسابقات قهرمانی جهان با پیراهن امین اسماعیل نژاد شادی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه قهرمانی جهان مقابل تونس با نتیجه ۳ بر یک پیروز میدان شد. ملی‌پوشان والیبال در بازی نخست خود مقابل مصر با نتیجه ۳ بر یک شکست خوردند.

امین اسماعیل نژاد پیش از مسابقات قهرمانی جهان در اردوی دوحه دچار مصدومیت از ناحیه پا شد و نتوانست تیم ملی والیبال ایران را در مسابقات قهرمانی جهان همراهی کند. شاگردان پیاتزا پس از پیروزی برابر تونس با پیراهن امین اسماعیل نژاد شادی کردند. تیم ملی والیبال ایران روز پنج‌شنبه در سومین دیدار خود مقابل فیلیپین به میدان خواهند رفت.

کد خبر 6591352

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها