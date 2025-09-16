به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه قهرمانی جهان مقابل تونس با نتیجه ۳ بر یک پیروز میدان شد. ملی‌پوشان والیبال در بازی نخست خود مقابل مصر با نتیجه ۳ بر یک شکست خوردند.

امین اسماعیل نژاد پیش از مسابقات قهرمانی جهان در اردوی دوحه دچار مصدومیت از ناحیه پا شد و نتوانست تیم ملی والیبال ایران را در مسابقات قهرمانی جهان همراهی کند. شاگردان پیاتزا پس از پیروزی برابر تونس با پیراهن امین اسماعیل نژاد شادی کردند. تیم ملی والیبال ایران روز پنج‌شنبه در سومین دیدار خود مقابل فیلیپین به میدان خواهند رفت.