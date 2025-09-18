تیم ملی والیبال ایران در چه حالتی به مرحله بعد صعود خواهد کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان به مصاف تونس رفت و توانست این تیم را که در رنکینگ جهانی در جایگاه چهلم قرار دارد با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد. ملی‌پوشان والیبال در شرایطی به این پیروزی رسیدند که در بازی نخست خود مقابل مصر یک باخت غیرمنتظره را تجربه کردند و به همین خاطر باید با همه توان برابر تونس به میدان می‌رفتند تا پس از پیروزی شانس خود را برای صعود به مرحله حذفی حفظ کنند.

البته شاگردان پیاتزا در دیدار با تونس این بار هم شروع متزلزلی داشتند اما به مرور توانستند برتری خود را به حریف دیکته کنند. با وجود این پیروزی، شکست ایران مقابل مصر در بازی نخست همه معاملات را تغییر داد. این در حالی است که پیش از این همه اهالی والیبال معتقد بودند ایران در گروه نسبتاً راحتی قرار گرفته و شانس زیادی برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی و نیمه نهایی دارد، اما شکست مقابل مصر همه را غافلگیر کرد.

روز سه شنبه تیم فیلیپین موفق به شکست مصر شد و حالا هر چهار تیمی که در گروه A مسابقات قرار دارند ( ایران، تونس، مصر، فیلیپین) متحمل یک شکست و یک پیروزی شدند و همه چیز به روز آخر مسابقات (پنج‌شنبه) گره خورده است و باید دید از بین این چهار تیم، قرعه به نام کدام تیم‌ها می‌افتد و از این مرحله صعود می‌کنند.

همه احتمالات صعود ایران به مرحله حذفی

در صورتی که ایران به عنوان تیم دوم گروه به مرحله حذفی صعود کند، احتمال رویارویی با برزیل بیشتر از رویارویی با چک یا صربستان خواهد بود؛ هرچند برزیل در نخستین دیدار خود با چین عملکرد قابل توجهی نداشت و حتی یک ست را به چین واگذار کرد، اما مطمئناً پیاتزا دوست ندارد با این تیم قدرتمند در آوردگاه جهانی روبه‌رو شود.

در نهایت دو تیم برنده از دیدارهای ایران با فیلیپین و مصر و تونس، به مرحله حذفی راه خواهند یافت و صدرنشینی در گروه A وابسته به نتایج این دیدارها خواهد بود.

در حال حاضر ایران با توجه به نسبت ست‌ها در رده دوم گروه قرار دارد. اگر ایران موفق شود فیلیپین را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد و تونس نیز مقابل مصر با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی برسد، شاگردان پیاتزا صدرنشین گروه خواهند شد.

اما یک احتمال دیگر هم وجود دارد و آن هم شکست تونس مقابل مصر با هر نتیجه‌ای و پیروزی ۳ بر صفر ایران مقابل فیلیپین نیز منجر به صدرنشینی ایران خواهد شد. اما اگر در دو دیدار پیش رو، هم ایران و هم تونس با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شوند، ایران به عنوان تیم دوم گروه به مرحله بعد صعود خواهد کرد و تونس صدرنشین خواهد شد.

کار اصلی پیاتزا اکنون این است که بازیکنانش را توجیه کند تا در نخستین قدم، فیلیپین را با اقتدار شکست دهند و توجهی به نتیجه بازی تونس و مصر نداشته باشند. با این حال، ای کاش ایران در دیدار تدارکاتی و دوستانه مقابل فیلیپین، که امروز هیچ حرفی برای گفتن نداشت، مغلوب نمی‌شد تا با خیال راحت‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای حضور در مرحله حذفی آماده می‌شد.