شناسایی ۳۰۰ مجرم با استفاده از اطلاعات بانک ژنتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک سلحشور معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد: با اتکا به توان نخبگان داخلی و با ساخت و تولید کیتهای ژنتیک، شاهد یک جهش قابل توجه در فعالیتهای بانک ژنتیک بودیم به نحوی که در حال حاضر تعداد پروفایلهای ثبت شده در بانک به بیش از ۲۴۰ هزار پروفایل رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه بانک ژنتیک در کشف و شناسایی متهمان بسیاری از پروندهها به دستگاه قضائی کمک کرده است، تصریح کرد: در ۱۳۰ مورد از صحنههای جرم که فاقد متهم بودهاند با استفاده از نمونههای موجود در صحنه و استخراج پروفایل آن و مطابقت با نمونههای موجود در بانک به شناسایی متهم دست یافتهایم.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه در مقاطعی و پیش از تولید کیت ژنتیک در داخل کشور سازمان با مشکلاتی در تهیه کیتهای ژنتیک مواجه بود، عنوان کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از کیتها که مورد نیاز آزمایشگاههای ژنتیک سازمان و بانک اطلاعات ژنتیک است، در داخل کشور تولید میشود.
وی یادآور شد: همچنین با کمک اطلاعات موجود در بانک ژنتیک از سال ۱۴۰۰ تاکنون نزدیک به ۳۰۰ مورد مطابقت بین مجرمان و متهمان در پروندههای قضائی صورت گرفته است.
