رویداد «نوآوین» در کنگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سلیمانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این رویداد با حضور بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز نوجوان رسانه‌ای شیعه و سنی منتخب از شهرستان‌های کنگان، بوشهر، دیر، جم، عسلویه و دشتی در بندر کنگان برگزار شد.

وی افزود: محور اصلی این برنامه تولیدات رسانه‌ای با موضوع «روایت پیشرفت» و «روایت مقاومت» بود که نوجوانان در قالب رقابت رسانه‌ای به ارائه آثار خود پرداختند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان بیان کرد: در این مراسم که مدیرکل محترم تبلیغات اسلامی استان بوشهر، رئیس جبهه فرهنگی قرارگاه خاتم الاوصیاء استان بوشهر، رئیس اتحادیه دانش‌آموزی استان و جمعی از مسئولان شهرستان حضور داشتند، به ۸ تیم برتر با حمایت قرارگاه بنیاد نوجوانی جوایز ارزنده‌ای اهدا شد.

وی اضافه کرد: برگزاری این برنامه به همت قرارگاه بنیاد نوجوانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر و با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان، دفتر نماز جمعه بندر کنگان، شهرداری و شورای اسلامی بندر کنگان و شورای هیئات مذهبی شهرستان کنگان صورت گرفت.