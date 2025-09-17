به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد منطقهای نوجوانانه پسران نوآوین با حضور حضور حجتالاسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر، حجتالاسلام محمد سلیمانی رئیس اداره تبلیغات اسلامی کنگان، اسماعیل ایدانی شهردار، نصرالله بحرانی رئیس اداره آموزش و پرورش، ابوذر حسینپور رئیس شورای اسلامی بندر کنگان و جمعی از دانش آموزان منطقه جنوب استان در مصلای جمعه کنگان برگزار شد.
رویداد منطقهای نوجوانانه «پسران نوآوین» با مشارکت نوجوانان رسانهای شیعه و سنی از شهرستانهای مختلف استان، همزمان با هفته وحدت به میزبانی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان برگزار شد.
این رویداد با عنوان امت احمد، اتحاد مقدس و با حضور بیش از ۷۰ دانشآموز پسر نوجوان رسانهای از شهرستانهای کنگان، بوشهر، دیر، جم، عسلویه و دشتی برگزار شد و شرکت کنندگان در قالب یک رقابت رسانهای پرشور و خلاقانه به ارائه آثار خود پرداختند.
رویداد منطقهای نوجوانانه «پسران نوآوین» گامی مؤثر در جهت شناسایی، پرورش و همافزایی استعدادهای نوجوان در عرصه رسانه و فضای مجازی محسوب میشود.
این رویداد به همت قرارگاه بنیاد نوجوانی اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان، دفتر امام جمعه بندر کنگان، شهرداری و شورای شهر کنگان و آموزش و پرورش شهرستان کنگان برگزار شد.
گفتنی است، «نوآوین» یعنی پسران دانشآموز نوجوان شیعه و اهل سنت که میخواهند گام در راه شهیدآوینی بردارند و با سه ویژگی بصیرت، کنشگری و اثرگذاری میآموزند که چطور با کارهای هنری و رسانهای چونان چراغی روشنگر روایت پیشرفت و روایت مقاومت باشند.
