افزایش شهریه مدارس غیردولتی در ایلام امسال ۲۰ درصد بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج زینی وند ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: بخش عمده افزایش شهریه مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی امسال، مربوط به ترمیم معوق سال گذشته است که به دلیل همراهی با خانوادهها اجرا نشده بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام با اشاره به موضوع افزایش شهریه مدارس غیرانتفاعی و مراکز آموزشی غیردولتی گفت: در سال جاری افزایش شهریه این مراکز در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده که بخش قابل توجهی از آن به ترمیمی مربوط میشود که باید سال گذشته اعمال میشد، اما به دلیل همراهی آموزش و پرورش و مدیران مدارس غیردولتی با خانوادهها، اجرا نشد.
وی افزود: افزایش، بر اساس سطحبندی مدارس، موقعیت جغرافیایی و نوع خدمات آموزشی ارائهشده به دانشآموزان تعیین شده است: تمام مدیران مدارس و اولیا از این موضوع مطلعاند و افزایش انجام شده، در چارچوب مصوبات قانونی و مجوزهای وزارت آموزش و پرورش است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان تأکید کرد که نظارت بر نحوه اجرای این مصوبات ادامه دارد تا شهریهها خارج از بازه تعیینشده افزایش نیابد و حقوق خانوادهها رعایت شود.
