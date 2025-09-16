  1. استانها
  2. قم
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

قم مقدس در طول تاریخ همواره پیشگام در جهاد و شهادت بود

قم مقدس در طول تاریخ همواره پیشگام در جهاد و شهادت بود

قم- استاندار قم گفت: قم مقدس در طول تاریخ همواره مهد پرورش عالمان بزرگ، فقیهان بصیر و مجاهدان نستوه و پرچمدار مبارزه با ظلم و ستم، دفاع از حریم ولایت و امامت و پیشگام در جهاد و شهادت بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام جو استاندار قم در پیامی، سالروز ورود پر خیر و برکت حضرت معصومه (س) به قم و روز قم را تبریک گفت که متن آن به شرح زیر است.

ورود پر خیر و برکت حضرت معصومه (س) به قم، به عنوان منبع فیض و نقطه عطفی در تاریخ این شهر و ایران اسلامی بود و به یمن این اتفاق مبارک، قم به پایگاه علم و معرفت و مأمنی برای شیعیان جهان تبدیل شد.

قم مقدس در طول تاریخ همواره مهد پرورش عالمان بزرگ، فقیهان بصیر و مجاهدان نستوه و پرچمدار مبارزه با ظلم و ستم، دفاع از حریم ولایت و امامت و پیشگام در جهاد و شهادت بوده و امروز نیز، به برکت وجود حرم مطهر حضرت معصومه (س) و حوزه علمیه پرتوان آن، همچنان چراغ هدایت و مشعل فروزان معرفت است.

ضمن تبریک این ایام فرخنده، امیدوارم به مدد الهی، شاهد رشد و بالندگی بیش از پیش قم مقدس در عرصه‌های ملی و بین المللی باشیم و این خطه نورانی، همچون نگینی تابناک و به مثابه قلب تپنده فرهنگ و تمدن شیعی، همچنان به رسالت خود در ترویج صلح، معنویت و عدالت ادامه دهد.

کد خبر 6591547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها