مرکز خدمات جامع سلامت کوی سیاحی اهواز افتتاح شد

اهواز - مرکز خدمات جامع سلامت کوی سیاحی اهواز با هدف ارائه خدمات رایگان به بیش از ۲۷ هزار نفر از ساکنان منطقه، افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت کوی سیاحی اهواز عصر امروز سه‌شنبه با حضور جمعی از مسئولان و شهروندان برگزار شد.

این مرکز با حمایت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و مشارکت خیران به منظور ارتقای سطح سلامت عمومی و دسترسی آسان‌تر مردم منطقه به خدمات بهداشتی و درمانی راه‌اندازی شده است.

در حاشیه این مراسم، شمخانی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: مرکز خدمات جامع سلامت کوی سیاحی اهواز جمعیتی بالغ بر ۲۷ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد و خدماتی چون مراقبت از نوزادان، کودکان، مادران باردار، نوجوانان، جوانان، سالمندان و میانسالان، پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و غیرواگیر، واکسیناسیون، بهداشت محیط، تغذیه سالم و سلامت روان به صورت رایگان در آن ارائه می‌شود.

وی افزود: پزشک عمومی نیز در این مرکز مستقر است و خدمات ویزیت و ارجاع به سطوح تخصصی را انجام می‌دهد.

سرپرست فرمانداری اهواز با تأکید بر لزوم توجه به زیرساخت‌های شهری منطقه از برنامه‌های آتی شامل آسفالت معابر، رفع مشکلات آب و فاضلاب، جمع‌آوری نخاله‌ها، پاکسازی خیابان‌ها و ایجاد فضای سبز و بوستان خبر داد و گفت: مردم اهواز شایسته بهترین خدمات هستند و مسئولان باید با تمام توان در خدمت‌رسانی حاضر باشند. با مدیران کم‌کار نیز برخورد قانونی خواهد شد.

شمخانی بیان کرد: هیچ خدمتی مستقل نیست و همه حوزه‌ها باید به صورت هماهنگ و یکپارچه عمل کنند.

در پایان این مراسم، از تلاش‌های خیران در راه‌اندازی این مرکز با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.

