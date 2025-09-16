مرکز خدمات جامع سلامت کوی سیاحی اهواز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت کوی سیاحی اهواز عصر امروز سه‌شنبه با حضور جمعی از مسئولان و شهروندان برگزار شد.

این مرکز با حمایت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و مشارکت خیران به منظور ارتقای سطح سلامت عمومی و دسترسی آسان‌تر مردم منطقه به خدمات بهداشتی و درمانی راه‌اندازی شده است.

در حاشیه این مراسم، شمخانی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: مرکز خدمات جامع سلامت کوی سیاحی اهواز جمعیتی بالغ بر ۲۷ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد و خدماتی چون مراقبت از نوزادان، کودکان، مادران باردار، نوجوانان، جوانان، سالمندان و میانسالان، پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و غیرواگیر، واکسیناسیون، بهداشت محیط، تغذیه سالم و سلامت روان به صورت رایگان در آن ارائه می‌شود.

وی افزود: پزشک عمومی نیز در این مرکز مستقر است و خدمات ویزیت و ارجاع به سطوح تخصصی را انجام می‌دهد.

سرپرست فرمانداری اهواز با تأکید بر لزوم توجه به زیرساخت‌های شهری منطقه از برنامه‌های آتی شامل آسفالت معابر، رفع مشکلات آب و فاضلاب، جمع‌آوری نخاله‌ها، پاکسازی خیابان‌ها و ایجاد فضای سبز و بوستان خبر داد و گفت: مردم اهواز شایسته بهترین خدمات هستند و مسئولان باید با تمام توان در خدمت‌رسانی حاضر باشند. با مدیران کم‌کار نیز برخورد قانونی خواهد شد.

شمخانی بیان کرد: هیچ خدمتی مستقل نیست و همه حوزه‌ها باید به صورت هماهنگ و یکپارچه عمل کنند.

در پایان این مراسم، از تلاش‌های خیران در راه‌اندازی این مرکز با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.