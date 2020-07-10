خدمات شهرداری درکوی سیاحی اهواز ضعیف است/هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست

فاضل عبیات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو هفته قبل با شهرداری اهواز و آبفا از منطقه کوی سیاحی بازدید شد که بخشی از شبکه فاضلاب این منطقه انجام و بخشی دیگر نیز باقی‌مانده است.

وی افزود: در قسمت‌هایی که فاضلاب اجرا شده، معابر ساماندهی نشده است و آسفالت نکرده بودند چرا که نیاز به مقدمه‌هایی داشت.

معاون عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: به دلیل حفاری و اجرای شبکه فاضلاب که از سوی شرکت فاضلاب انجام شده قرار بود تا مسئولیت ترمیم نوار حفاری این منطقه نیز بر عهده آبفا باشد.

عبیات با اشاره به بازدید از خیابان فلاح کوی سیاحی، بیان کرد: با توجه به اینکه کار به دلایل مختلف از جمله مشکلات اعتباری متوقف شده بود، باید به کل خیابان فلاح فکری می‌شد و دیگر ترمیم خط حفاری جوابگو نبود.

معاون عمرانی استاندار خوزستان افزود: مقرر شده بود تا بخشی از آسفالت معابر را شهرداری نیز از آن انجام دهد.

وی ادامه داد: موضوع مدیریت پسماند برای این منطقه نیز مطرح شد تا شهرداری حضور پررنگ‌تری در این زمینه داشته باشد.

عبیات در ادامه گلایه کرد: با توجه به اینکه مناطق حاشیه شهر اهواز از جمله عین دو و کوی سیاحی در سال اخیر به طرح جامع شهر اهواز الحاق شدند، این مناطق نیز جز حوزه خدمات‌دهی شهرداری محسوب می‌شوند. بنابراین دیگر هیچ مانع و یا دستاویز قانونی برای حضور نداشتن شهرداری و یا بی برنامه‌ریزی برای خدمات‌دهی وجود ندارد.

وی با انتقاد از کیفیت پایین خدمات شهری و نبود بهداشت معابر در کوی سیاحی، یادآور شد: مردم صبور این منطقه در بازدید روز پنجشنبه از وجود این مشکلات شاکی بودند و متأسفانه خیابان فلاح کوی سیاحی با آن کانال بزرگ فاضلاب در وسط خیابان وضعیت اسفباری داشت که زندگی را برای این مردم سخت کرده است.

معاون عمرانی استاندار خوزستان عنوان کرد: بعد از بازدید روز پنجشنبه از منطقه کوی سیاحی به این نتیجه رسیدیم که آبفا ابتدا باید لوله‌گذاری مربوط به شبکه فاضلاب (در نقاط فاقد شبکه) را انجام دهد و به شبکه فعلی متصل کند تا مشکل فاضلاب منطقه حل شود.

عبیات اضافه کرد: بنا بود تا موضوع اجرای لوله‌گذاری توسط آبفا در دو هفته آتی تعیین تکلیف شود ولی آبفا همین امروز پیمانکار را تعیین و چند روز آینده نیز تجهیز کارگاه اجرای پروژه انجام می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین بنا شد تا شهرداری اهواز مدیریت پسماند را با کیفیت بهتری برای منطقه کوی سیاهی انجام دهد و تغییر محسوسی را در این زمینه شاهد باشیم.

معاون عمرانی استاندار خوزستان اظهار کرد: دامداری انتهای خیابان فلاحی کوی سیاحی یکی از اقدام‌های مورد انجام از سوی اهالی برای امرار معاش است که برخی از آنها نیز احشام را نگهداری می‌کنند.

عبیات ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر احشام و گاومیش‌های نگهداری شده در این خیابان برای رفع تشنگی از آب فاضلاب کانال روباز استفاده می‌کنند.

وی در پایان به برگزاری جلسه‌ای در معاونت عمرانی برای حل مشکلات کوی سیاحی طی هفته آینده اشاره کرد و گفت: مقرر شد تا جهاد کشاورزی محلی پایین‌تر از خیابان فلاح کنار کانال سلمان یا یک محل را دیگر که مورد تأیید باشد، برای تأمین آب این احشام در نظر بگیرد تا وضعیت گاومیش‌ها و احشام در حاشیه شهر اهواز نیز سر و سامان یابد.