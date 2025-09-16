  1. ورزش
آذرپیرا در ثانیه‌های پایانی کم آورد؛ طلا از چنگ کشتی‌گیر ایران پرید

امیرعلی آذرپیرا کشتی‌گیر وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان در مرحله فینال برابر حریف آمریکایی خود شکست خورد و به مدال نقره رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات فینال و رده بندی دو وزن ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا دارنده مدال برنز المپیک در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم به مصاف کایل اسنایدر دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک از آمریکا رفت که این مبارزه با نتیجه ۴ بر ۲ به سود آذرپیرا به پایان رسید و نماینده کشورمان به مدال نقره رسید.

آذرپیرا پیش از این در دور نخست گانباتار از مغولستان را با نتیجه ۲ بر ۲ از پیش رو برداشت، سپس برابر احمد ماگامایف از بلغارستان با نتیجه ۶ بر ۳ به برتری رسید و در سومین مبارزه نیز مقابل ویکی از هند ۱۰ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد.

وی دیدار نیمه نهایی در سخت‌ترین مبارزه خود برابر احمد تاج الدین اف کشتی گیر روسی الاصل بحرین و دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک به روی تشک رفت و در پایان با نمایشی بی نظیر مقابل غول بحرینی کشتی جهان با نتیجه ۵ بر ۲ به برتری رسید.

پیش از این رحمان عموزاد کشتی‌گیر وزن ۶۵ کیلوگرم کشورمان با اقتدار قهرمان المپیک را شکست داد و به مدال خوش رنگ طلا رسید.

تیم ملی کشتی آزاد با کسب ۲ مدال طلا، سه برنز و یک نقره بعد از ۱۲ سال به قهرمانی رسید.

