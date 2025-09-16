سلام نظامی ورزشکاران و مربیان، معنایی فراتر از پیروزی ورزشی آفرید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ زاگرب تاکید کرد: در این دوره از رقابتها، صحنههای ماندگار و شورانگیزی چون سلام نظامی ورزشکاران و مربیان، احترام جانانه و معنادار به پرچم سهرنگ کشور و تکریم شهدای والامقام اقتدار ملی، معنایی فراتر از پیروزی ورزشی آفرید و تبلور شکوهمند عزت ملی و فرهنگ مقاومت ملت ایران را به رخ جهانیان کشید.
متن پیام سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ زاگرب به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی پرافتخار و غرورآفرین تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ زاگرب، جلوهای باشکوه از اقتدار، غیرت و همبستگی ملی و جوانان ایرانی را به نمایش گذاشت و دلهای ملت عزیز و سرافراز ایران اسلامی را سرشار از شور، شوق و شعف ساخت.
این پیروزی درخشان که با تلاش بیوقفه، همت بلند و اراده راسخ فرزندان برومند این سرزمین رقم خورد، نشان داد جوانان غیور ایران زمین همواره در پرتو توکل به الله جل جلاله، تمسک به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و اتکای به فرهنگ ایثار، جهاد، وفاداری و جوانمردی میتوانند پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را با عزت، عظمت و اقتدار بر قلههای رفیع جهانی به اهتزاز درآورند.
در این دوره از رقابتها، صحنههای ماندگار و شورانگیزی چون سلام نظامی ورزشکاران و مربیان، احترام جانانه و معنادار به پرچم سهرنگ کشور و تکریم شهدای والامقام اقتدار ملی، معنایی فراتر از پیروزی ورزشی آفرید و تبلور شکوهمند عزت ملی و فرهنگ مقاومت ملت ایران را به رخ جهانیان کشید.
اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت تاریخی به رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی)، ملت شریف ایران، خانواده بزرگ ورزش کشور و جامعه کشتی، از تلاش ارزشمند مربیان، قهرمانان و مسئولان گرانقدر فدراسیون کشتی قدردانی میکنم و از درگاه حضرت حق تعالی، تداوم توفیق و سربلندی در فتح قلههای افتخار بیشتر در عرصههای جهانی را برای این قهرمانان دلیر و دلاور خواستارم.
امید آنکه این پیروزیها الهامبخش نسل جوان کشور در تمامی میدانهای عزت و سربلندی ایرانیان عزیز واقع شود و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره برافراشته بماند.
سرلشکر پاسدار محمد پاکپور
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نظر شما