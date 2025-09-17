به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، با کسب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۳ برنز، با ۱۴۵ امتیاز، برای ششمین بار در تاریخ خود قهرمان جهان شد. در رده بندی تیمی ایران با ۱۴۵ امتیاز بهعنوان قهرمانی دست یافت و پس از ایران تیم آمریکا با ۱۳۴ امتیاز دوم شد. تیم ژاپن نیز با ۱۱۱ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. کشتی آزاد ایران پیش از این ۵ مرتبه موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شده که آخرین مرتبه آن نیز ۱۲ سال پیش و در جریان رقابتهای جهانی ۲۰۱۳ مجارستان بوده است.
ایران پیش از این در سالهای ۱۹۶۱، ۱۹۶۵، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ بر سکوی قهرمانی جهان ایستاده است. همچنین تیم کشتی آزاد ایران ۹ مرتبه در سالهای ۱۹۷۱، ۱۹۷۳، ۱۹۹۵، ۲۰۰۶، ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ عنوان نایب قهرمانی جهان را بدست آورده و ۱۴ مرتبه نیز در جایگاه سوم قرار گرفته است.
قهرمانی تاریخی ایران در کشتی آزاد
تیم ملی کشتی آزاد ایران در ۱۰ وزن به مسابقات جهانی زاگرب کرواسی اعزام شد که در پایان تیم ایران توسط رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال نقره، محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم، کامران قاسم پور در وزن ۸۶ کیلوگرم و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. یک روز قبل از پایان مسابقات جهانی قهرمانی زودهنگام ایران پس از ۱۲ سال انتظار به دست آمد و نشاندهنده بازگشت قدرتمند ایران به صدر کشتی آزاد جهان است. بدون شک قهرمانی ایران در این دوره از رقابتها نشاندهنده برنامهریزی دقیق، حمایتهای مالی و فنی و تلاش مستمر کشتیگیران و کادر فنی بود. با کسب این نتایج درخشان میتوان به آینده روشن کشتی آزاد ایران امیدوار بود.
پادشاهی سنگین وزن ایران در جهان
امیرحسین زارع، چهرهای که در چند سال اخیر نماد اقتدار ایران در وزن ۱۲۵ کیلوگرم شده است، در مسابقات جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۵ بار دیگر قدرت بلامنازع خود را به رخ جهان کشید. زارع که پیشتر دو مدال طلای جهان، یک برنز جهان و همچنین مدالهای نقره و برنز المپیک را در کارنامه دارد، در فینال مسابقات جهانی ۲۰۲۵ مقابل «گئورگی مشویلدیشویلی»، دارنده مدال برنز المپیک پاریس از آذربایجان، به روی تشک رفت. او با نمایش هوشمندانه و برتری فنی کامل، حریف قدرتمند خود را با نتیجه قاطع ۵ بر صفر شکست داد و برای سومین بار بر سکوی نخست جهان ایستاد.
این پیروزی نه تنها مهر تأییدی بر تداوم سلطه زارع بر سنگینوزن جهان بود، بلکه نشان داد کشتی ایران در اوزان سبک، میانوزن و سنگینوزن بهطور همزمان مدعی است. ترکیب موفقیتهای آذرپیرا، عموزاد و زارع در این رقابتها، تصویری تازه از نسل طلایی کشتی ایران به نمایش گذاشت؛ نسلی که توانست پس از ۱۲ سال قهرمانی تیمی جهان را به ایران بازگرداند. زارع اکنون در المپیک پیش رو، بیش از هر زمان دیگری آماده و بااعتمادبهنفس به نظر میرسد. قهرمانی سوم او در جهان پیام روشنی برای رقبا دارد: سنگینوزن ایران نه تنها بازگشته، بلکه قصد دارد تاجوتخت خود را برای سالهای آینده در جهان و المپیک تثبیت کند.
حلاوت پیروزی رحمان عموزاد و طلسم شکنی آذرپیرا
اگرچه در روز پایانی مسابقات قهرمانی کشتی آزاد جهان، امیرعلی آذرپیرا تنها ۸ ثانیه تا مدال خوشرنگ طلای وزن ۹۷ کیلوگرم فاصله داشت و در نهایت به مدال نقره رسید، اما پیروزی مقتدرانه آذرپیرا در مرحله نیمه نهایی برابر «تاجالدینوف» اتفاق بزرگ این مسابقات بود که هیچ زمانی از دل و دیده اهالی کشتی پاک نمیشود. آذرپیرا با پیروزی چشمگیر ۵ بر ۲ برابر «احمد تاجالدینوف»، قهرمان روستبار المپیک و جهان از بحرین، به فینال رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ صعود کرد. این اولین بار بود که یک کشتیگیر ایرانی در این وزن پس از ۱۲ سال به فینال راه پیدا میکرد. تاجالدینوف پس از قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۳، مدال طلای المپیک ۲۰۲۴ پاریس را نیز به دست آورد و از سال ۲۰۲۳ تاکنون شکستناپذیر بود و امیرعلی آذرپیرا به رؤیای دوساله «تاجالدینوف» پایان داد.
در آخرین شب مسابقات هم رقابت کوبنده و مقتدرانه رحمان عموزاد دل مردم ایران را شاد کرد. رحمان عموزاد در فینال رقابتهای جهانی مقابل «کوتارو کیوکا» از ژاپن به پیروزی قاطع ۱۰ بر صفر رسید و انتقام المپیک ۲۰۲۴ را از این کشتیگیر ژاپنی گرفت و حتی اتحادیه جهانی کشتی هم به آن پرداخت و نوشت: «انتقام، مضمون شب سهشنبه در رقابتهای جهانی زاگرب بود و رحمان عموزاد نقش اصلی این شب را ایفا کرد. عموزاد نه تنها شکست خود مقابل «کوتارو کیوکا» در المپیک پاریس را جبران کرد، بلکه این کار را با تسلط کامل انجام داد و در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم، با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شد و عنوان قهرمانی را در آخرین روز مسابقات آزاد در آرینا زاگرب به دست آورد.»
طلسم شکنی جوان ۲۱ ساله ایران
شاید کمتر کسی فکر میکرد احمد محمدنژاد جوان در ۲۱ سالگی و در حالی که نخستین حضور در رقابتهای جهانی را تجربه میکند دست به چنین کار بزرگی بزند و با شکست حریفانی از اکوادور، آذربایجان، اوکراین و کرهشمالی موفق شد تا فینالیست وزن ۶۱ کیلوگرم شود. جوان در مرحله فینال مقابل «زائور اوگویف» روس حریف قدرتمند خود مغلوب شد و به مدال نقره جهانی در اولین حضور خود رسید. این کشتیگیر اهل مشهد موفق شد به طلسم ناکامی کشتیگیران خراسانی پایان دهد و پس از ۲۳ سال این استان را صاحب مدال جهانی کند.
تاریک و روشن کشتی آزاد در جهانی کرواسی
اگرچه تیم ملی کشتی آزاد ایران نسبت به دوره قبل رشد چشمگیری داشت و به عنوان قهرمانی رسید اما از نقاط تاریک این تیم هم نباید بگذریم. در مسابقات چهار وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان هیچکدام از کشتیگیران نتوانستند به فینال مسابقات راه پیدا کنند. چهار کشتیگیر جوان و باتجربه که کادرفنی منتظر درخشش آنها بود از صعود به فینال بازماندند و میتوان نقطه تاریک تیم ملی را همین چهار وزن بدانیم. اولین کشتیگیری که در چهار وزن دوم حذف شد، علی مؤمنی کشتیگیر وزن ۵۷ کیلوگرم ایران بود اما شکست عجیب او مقابل کشتیگیر مکزیکی نشان داد کشتی آزاد در سبک وزن همچنان ضعف دارد و شاید این مشکل به همین زودیها حل نشود.
یکی دیگر از شکستهای کشتی آزاد ایران در چهار وزن دوم مسابقه یونس امامی برابر «تاکاهاشی» از ژاپن بود که کشتیگیر ژاپنی مقابل یونس امامی بیپروا کشتی گرفت و نماینده ایران را شکست داد. اما همین کشتیگیر ژاپنی وقتی به حریف روس تبار خود رسید هیچ کاری نتوانست بکند تا ثانیههای پایانی بازنده میدان بود ولی در چند ثانیه آخر با خاک و بارنداز برنده میدان شد و این نشان میدهد شاید در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی نماینده کشورمان به خوبی حریف ژاپنی خود را آنالیز نکرده بود. در نهایت یونس امامی در جدال با حریفان خود در آوردگاه جهانی حرفی برای گفتن نداشت و پس از اینکه در جدول شانس مجدد به دیدار ردهبندی رسید. باز هم نتوانست کاری از پیش ببرد و به عنوان پنجمی رسید.
دیگر کشتیگیر ایران که در چهار وزن دوم نتوانست به فینال صعود کند، امیرحسین فیروزپور کشتیگیر وزن ۹۲ کیلوگرم کشورمان بود که بدون شک با توجه به عملکردی که در این مدت داشته کادر فنی انتظار بیشتر از او داشتند. اما فیروزپور در این دوره نتوانست کشتیهای خوبی ارائه دهد و در نهایت به مدال برنز رسید. پیش از این کامران قاسمپور در وزن ۹۲ کیلوگرم کشتی میگرفت و حتی در مسابقه انتخابی در این وزن امیرحسین فیروزپور را شکست داده بود؛ اما در نهایت با تصمیم کادر فنی و برای تقویت تیم کامران به وزن ۸۶ کیلوگرم بازگشت و فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم باقی ماند.
آخرین کشتیگیر چهار وزن دوم که نتوانست به فینال مسابقات جهانی راه پیدا کند، محمد نخودی کشتیگیر وزن ۷۹ کیلوگرم کشورمان بود. نخودی که مدتها به دلیل جراحی دور از میادین بود در نهایت با انتخاب کادر فنی و بدون برگزاری مسابقه انتخابی به ترکیب تیم ملی اضافه شد. پیش از مسابقات جهانی کشتی کادر فنی اعلام کرده بود شرط حضور یوسفی و بابایی در مرحله نهایی انتخابی وزن ۷۹ کیلوگرم و رقابت با محمد نخودی برای رسیدن به دوبنده تیم ملی، کسب مدال طلا در این رقابت هاست اما بابایی به مدال برنز رسید و یوسفی نیز طبق اعلام فدراسیون کشتی به دلیل صادر نشدن روادید نتوانست عازم مجارستان شود.
در نهایت با وتو کادر فنی نخودی به ترکیب تیم اضافه شد. البته اگرچه او به فینال صعود نکرد اما به نظر میرسد هوشمندانه کشتی گرفت چرا که نخودی یک سال است که به دلیل جراحی دور از میادین است و پیش از مسابقات جهانی هم محک جدی نخورده بود ولی با این شرایط با دست پر به ایران برگشت. هر چند که شاید همه انتظار داشتند او رنگ مدالش را تغییر دهد اما در نهایت نخودی برنز جهانی سال گذشته خود را در آوردگاه جهانی کرواسی باز هم تکرار کرد.
به غیر از این چهار وزن، عملکرد امیرمحمد یزدانی در وزن ۷۰ کیلوگرم را میتوان نقطه تاریک این تیم دانست. یزدانی در این مسابقات در همان دور نخست مقابل حریف آذربایجانی خود شکست خورد و با توجه به صعود نکردن حریفش به مرحله فینال از دور رقابتها کنار رفت. یزدانی در شرایطی این عملکرد را از خود برجای گذاشت که او هم مانند نخودی بدون برگزاری انتخابی و با وتو کادر فنی به ترکیب تیم ملی اضافه شده بود. انتخابی که پیش از این مورد نقد اهالی کشتی هم قرار گرفته بود. یزدانی که سال گذشته هم از حضور در مسابقات جهانی آلبانی به دلیل مصدومیت دست بازمانده بود؛ این بار هم نتوانست جواب اعتماد کادر فنی را بدهد و با وجود اینکه بدون انتخابی به ترکیب تیم ملی اضافه شده بود اما در همان دور نخست شکست خورد و کنار رفت.
بازگشت باشکوه به صدر جهان پس از ۱۲ سال
قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب نقاط تاریک و روشن زیادی دارد اما قطعاً این قهرمانی نقطه عطفی در تاریخ ورزش کشور و نشانهای از بازگشت قدرتمند تیم ملی به عرصه جهانی است. این عنوان قهرمانی پس از وقفهای ۱۲ ساله به دست آمد؛ موفقیتی که نه تنها یادآور دوران درخشان گذشته کشتی آزاد ایران است، بلکه پیام روشنی برای آینده این رشته محسوب میشود. در این رقابتها، درخشش ستارههایی همچون رحمان عموزاد و امیرحسین زارع، در کنار کسب مدالهای ارزشمند توسط سایر ملیپوشان، نشان داد کشتی ایران در اوزان مختلف از تنوع و عمق فنی برخوردار است و این موفقیت محصول برنامهریزی و حمایت دقیق فدراسیون، پشتکار بیوقفه کشتیگیران و اعضای کادر فنی بود.
مقایسه عملکرد ایران در این دوره با مسابقات جهانی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، که به ترتیب با عنوان نایبقهرمانی همراه بود، نشان دهنده رشد و پیشرفت کشتی آزاد ایران بود. اگرچه در سالهای گذشته ناکامیها و انتقادهایی متوجه چرخه انتخابی و ترکیب تیم ملی بود، اما در ۲۰۲۵ ترکیبی هماهنگ و آماده روی تشک رفت که توانست بر حریفان مدعی غلبه کند و دوباره پرچم ایران را در صدر جدول تیمی به اهتزاز درآورد.
این قهرمانی بزرگ میتواند سکوی پرتابی برای موفقیتهای بعدی، از جمله بازیهای آسیایی و المپیک لس آنجلس، باشد. تیم ملی کشتی آزاد اکنون با اعتمادبهنفس، پشتوانه فنی و تجربهای ارزشمند، در مسیر تداوم موفقیت گام برمیدارد. قطعاً اگر این مسیر با همین انسجام و مدیریت درست فدراسیون کشتی ادامه پیدا کند، میتوان انتظار داشت نسل طلایی جدید کشتی ایران سالهای آینده نیز بر سکوی نخست دنیا و المپیک بدرخشد.
نظر شما