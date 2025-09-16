  1. ورزش
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۳

برنامه روز پایانی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان؛جدال برای دو طلای ناب

در روز پایانی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، دو نماینده ایران برای کسب مدال طلا به میدان می روند. این در حالی است که تیم ملی کشورمان قبل از روز پایانی قهرمانی خود را مسجل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ کرواسی، مسابقات در دو وزن ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم پیگیری خواهد شد. مسابقات رده بندی و فینال ۲ وزن پایانی این مسابقات از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار می‌شود و رحمان عموزاد در ۶۵ و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم برای کسب مدال طلای جهان به مصاف رقبایشان می‌روند.

رحمان عموزاد دارنده مدال‌های طلای جهان و نقره المپیک در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم برابر «کوتارو کیوکا» دارنده مدال طلای المپیک از ژاپن مبارزه می‌کند و امیرعلی آذرپیرا دارنده مدال برنز المپیک نیز در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم برابر «کایل اسنایدر» دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک از آمریکا مبارزه می‌کند.

عموزاد سال گذشته در فینال المپیک پاریس با نتیجه ۱۰ بر ۳ مغلوب این کشتی گیر ژاپنی شد و در این مسابقات به دنبال جبران است، اما آذرپیرا در المپیک پاریس موفق به شکست کایل اسنایدر شده و به دنبال این است تا دوباره این کشتی‌گیر آمریکایی را شکست دهد.

در شرایطی که هنوز فینال دو وزن ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم عصر امروز برگزار می‌شود، اما تیم ملی کشتی آزاد بعد از ۱۲ سال یک روز زودتر قهرمانی خود را در مسابقات جهانی کشتی آزاد مسجل کرده است.

