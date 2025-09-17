رحمان عموزاد: یک سال منتظر چنین روزی بودم/ هنوز کارم تمام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان عموزاد ملی‌پوش کشتی آزاد ایران در وزن ۶۵ کیلوگرم در فینال رقابت‌های جهانی مقابل کیوکا از ژاپن به پیروزی قاطع ۱۰ بر صفر رسید تا انتقام المپیک ۲۰۲۴ را از این کشتی‌گیر ژاپنی بگیرد. او پس از این پیروزی، تاج گذاری کرد و به رقص و پایکوبی بر روی تشک کشتی پرداخت.

ایران که قبل از شروع شب، از پیش مطمئن بود که برای اولین بار از سال ۲۰۱۳ عنوان تیمی را خواهد برد، با کسب ۱۴۵ امتیاز، ۱۱ امتیاز جلوتر از ایالات متحده در جایگاه دوم قرار گرفت. ژاپن با ۱۱۱ امتیاز سوم شد.

اتحادیه جهانی کشتی در واکنش به پیروزی رحمان عموزاد مقابل حریف ژاپنی خود نوشت: «انتقام، مضمون شب سه‌شنبه در رقابت‌های جهانی زاگرب بود و رحمان عموزاد نقش اصلی این شب را ایفا کرد. عموزاد نه تنها شکست خود مقابل کوتارو کیوکا (ژاپن) در المپیک پاریس را جبران کرد، بلکه این کار را با تسلط کامل انجام داد و در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم، با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شد و عنوان قهرمانی را در آخرین روز مسابقات آزاد در آرینا زاگرب به دست آورد.»

رحمان عموزاد پس از این پیروزی گفت: خیلی تلاش کردم و تقریباً یک سال منتظر این لحظه بودم و خوشحالم که این قهرمانی برای من است. من از نظر جسمی، ذهنی و تحلیل بسیار تلاش کرده‌ام.

وی در مورد قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی افزود: «خیلی خوشحالم که تیم ایران قهرمان شد. این عنوان شایسته بود. در ۱۲ سال گذشته نتوانستیم قهرمان شویم، اما حالا با هفت مدال، بالاخره این اتفاق افتاد. خوشحالم مردم ایران خوشحال هستند و این باعث شادی بیشتر من می‌شود. برنامه‌ها و اهداف بزرگ‌تری پیش رو دارم. این فقط شروع کار من است و هنوز کارم تمام نشده است. در دو ماه آینده در بازی‌های اسلامی شرکت خواهم کرد و در هر مسابقه‌ای که کادر فنی صلاح بداند، حضور خواهم داشت.

طلای دیگر روز پایانی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به کایل اسنایدر رسید که او نیز شکست خود در پاریس را جبران کرد و با پیروزی نفس‌گیر ۴-۲ مقابل امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم، چهارمین عنوان جهانی خود را کسب کرد.

در این وزن مسابقه بسیار نزدیک اما به همان اندازه دراماتیک بود، زیرا اسنایدر هشتمین مدال خود در هشتمین حضورش در مسابقات جهانی را کسب کرد و همراه با طلای المپیک ریو ۲۰۱۶ و نقره توکیو ۲۰۲۱، عملکرد چشمگیری داشت.

اسنایدر گفت: «فکر می‌کنم برنامه ما برای این مسابقه درست بود و مطمئن شدیم که مسابقه فشرده است، زیرا در چنین مسابقه‌ای همیشه می‌توانم در پایان مسابقه امتیاز بگیرم. فکر می‌کنم نزدیک بودم و احساس کردم او کمی درگیر است. این باعث شد سرعت خود را بیشتر کنم و با قلب مسابقه را بردم نه فقط با تکنیک.»