برنامه خاموشی های شهر زاهدان برای چهار شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴

۱ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تامیدان امام خمینی شهرک تاکسیرانی شهرداری پشت پاسگاه تردست- ضلع جنوب بلوار یادگار امام تا پرسی گاز- ضلع شمال تا پشت پلیس راه زاهدان - ضلع شرق جاده مشهد تا کارخانه آرد آلا - مسیر پست نبوت انشعاب لاربالاوپایین تا تنگه پیران ومیل ۸ و ۱۹ و سفیدک -مسیر جاده مشهد تا حرمک و انشعاب قرقروک تا نوار مرزی ریگچاه و ناورچاه - انشعاب چاه‌های ایثار ضلع شرق جاده مشهد تا سه راهی دشتک و بعد از آن مسیر جاده زابل- انشعاب نماز خانه حرمک ضلع غرب جاده مشهد تا سراهی دشتک و انشعاب کارخانه سیمان ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵

۲ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا فلکه سیلو- خیابان امام خمینی از فلکه سیلوتا نبش بلوار مزاری- بلوار خرمشهر از تقاطع خیابان امام خمینی تا بانک صادرات نبش مصطفی خمینی - خیابان مصطفی خمینی از بلوار خرمشهر تا نبش خیابان میرزای شیرازی-انشعاب خیابان مطهری و فرهنگ و مهتاب و میرزای شیرای مرکز سل ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵

۳ مرکزی پست شهدا تا میدان امام حسین - ضلع غرب خیابان بهشتی سرتاسر - ضلع شرق بهشتی از مصطفی خمینی تا نبش خیام- کوچه خدنگی و خیابان مولوی - خیابان سعدی تا نبش مولوی و تقاطع شریعتی - خیابان امیرالمومنین ازسعدی تا بلوار سیدالشهدا ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۴ نصرت آباد از پست تل سیاه تا گراغه - انشعاب منطقه چاه حسینعلی و چاه‌های آب معدن مس- انشعاب منطقه کهنک و چاه رحمان تا روستای اانجیروک شمالی- انشعاب جوژ و علی آباد ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۵ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم -بلوار مطهری از میدان خاتم تا میدان آزادی - خیابان جهاد-خیابان شریعتی جنوبی و پاسداران تا نبش گلبهار- بلوار دانشگاه از دانشگاه ۱۰ تا میدان امام علی ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۶ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا کمربندی کلانتری با انشعاب داخلی نیروگاه گازی و مجتمع انبارهای برق و توزیع- مجموعه شهرک برق و جهاد تا زیرگذر شهرک جهاد ۱۸ ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۷ مرکزی پست غرب ضلع شرق بلوار طباطبایی تا نیروگاه دیزل - ضلع شرق بلوار تفتان از بعثت تاضلع جنوب خیابان سعدی با انشعاب خیابان مکران تا مکران ۱۴ و ۲۲- میدان دفاع مقدس ضلع شرق بلوار مزاری تا پارک لاله نبش بلوار بهداشت- انشعاب مصطفی خمینی وبلوار امیرکبیر شرقی و گلستان شرقی و امام موسی کاظم شرقی -خیابان کریمپور ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۸ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-ضلع غرب بلوار جام جم تا نبش مصطفی خمینی - خیابان مصطفی از جام جم تا نبش رزمجو مقدم با انشعابات - خیابان حسین بر از چمران تا باقری ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۹ مرکزی خیابان امام خمینی از سینما فرهنگ تا تقاطع خیابان بهشتی-انشعاب خیابان طالقانی به سمت خیابان سعدی-پست زمینی شهرداری امام ۴۹-پ ست زمینی امام جعفر صادق به سمت رستوران گیلان-پست زمینی بانک تجارت-پاساژ خاور-دولاین تقاطع امام و امیرالمومنین-پست زمینی پاساژ حیدری و فردوسی. ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۱۰ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا میدان امام خمینی - ضلع جنوب بلوار یادگار امام تا میدان راه -ضلع شرق بزرگراه شهید کلانتری تاپل شهرک گاوداران -انتهای غربی خیابان امام خمینی و بلوار فاضلی تا تقاطع بلوار انقلاب - ضلع جنوب خیابان امام خمینی غربی تا تقاطع بلوار مزاری - انشعاب بلوار ثارالله تاخیابان سیدجمال و تختی- بلوار انقلاب از خیابان امام خمینی تا نبش پاستور و انشعابات ۱۹ و۱۷ و۱۵ و۱۳و ۱۱و خیابان قائم ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۱۱ مرکزی پست امام علی بلوار خلیج فارس تا بلوار شهید رنجوری و انتهای بلوار بزرگمهر جنوبی- ضلع شرق بلوار بزرگمهر سرتاسر تا بلوار جانبازان -ضلع جنوبی بلوار جانبازان از دانشگاه تا نبش جانبازان ۱۳ با انشعابات ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۱۲ مرکزی پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام خمینی و کوچه‌های بذر -مسیل رودخانه شمال روستای دایی آباد تا روستای همت آباد -شهرک پرسپولیس - خیابان مجدیه سرتاسر ضلع غرب - انشعاب آزادی ۳۸ و مجدیه ۱۵ و ۳۳ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵

۱۳ مرکزی از پست راه آهن مجموعه کامل فرودگاه وتکن هوانیروز-ضلع شرق بلوار اقبال مجتمع هوانیروز- بلوار شاهوزهی تا نبش مصطفی خمینی شرقی - انشعاب جام جم ۱۶ و ۲۰- انشعاب مصطفی خمینی شرقی (کریم آباد) تا نبش بلوار جام جم با انشعابات ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵

۱۴ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا تقاطع بلوار میرحسینی-بلوار بعثت سرتاسر با انشعاب کوثر و شکوفه و مجتمع وحدت بلوار انقلاب ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵

۱۵ مرکزی پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام حسین و میدان کارگر- -ضلع شرق بلوار آزادی از میدان کارگر تا سازمان بازرسی - ضلع شمال بلوار کشاورز تا میدان کشاورز - انشعابات باقری شمالی تا حمام کهنه و پیر بخش هردو ضلع با تمام انشعابات پیربخش ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵

۱۶ مرکزی پست غرب ضلع شرق بلوار طباطبایی تا فلکه سیلو - خیابان امام خمینی از فلکه سیلو تا میدان ۱۵ خرداد- انشعاب خیابان سرباز و ضلع غرب بلوار رجایی از میدان امام تا مسیل ۲۵ متری ابوذر-انشعاب طباطبایی ۱۴- بلوار میرحسینی از تقاطع بلوار طباطبایی تا بلوار رجایی هردو ضلع- ضلع غرب بلوار رجایی از میرحسینی تا درب امور برق دو زاهدان - خیابان سعدی از بلوار طباطبایی تا تقاطع بلوار رجایی- انشعاب طباطبایی ۲ ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵

۱۷ مرکزی پست شهدا ضلع جنوبی بلوار رسالت تا نبش خیابان بهشتی -خیابان مولوی تا سیستان وزور خانه ابوالفضل - از میدان امام حسین ضلع شمال بلوار میرحسینی تا پنج راه بسیج- ضلع شرق خیابان بهشتی تا نبش خیابان مصطفی خمینی - خیابان مصطفی خمینی از میرزای شیرازی تا نبش شریعتی - انشعاب خیابان طالقانی دو طرف نرسیده فلکه ارکیده و نرسیده به خ امام خمینی - خیابان آزادی دو طرف مصطفی خمینی تا بانک ملی مرکزی و سازمان قضائی نیروهای مسلح و میدان شهدا ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵

۱۸ مرکزی خیابان ویلا از ابتدا تقاطع بلوار ۲۲ بهمن و ویلا تا جنب دوشنبه بازار و خیابان‌های منشعبه از ویلا البرز -خیابان بشارت و تمدن تا شورا ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵

۱۹ مرکزی پست امام علی بلوار خلیج فارس پادگان ارتش -ضلع شمال بلوار حضرت ابوالفضل تا بلوار پیامبر اعظم و میدان استاندارد زیباشهر - بلوار بقیة الله تا نبش خیابان دادسرا و سه راه دانش- بلوار دانشگاه تا جنب پل هوایی میدان پاسداران - انشعاب خیابان اوقاف و هفت تیر و ضلع شمالی بلوار قلنبرتا میدان مشاهیر - خیابان مسجد طالقانی و خیابان بهار- تصفیه خانه آب خیابان امیر معز ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵

۲۰ مرکزی نیروگاه گازی ضلع شمال جاده چشمه تاکمربندی کلانتری- -منازل آپارتمانی مسکن ملی آرمان شهر داخل شهرک جهاد-منازل ۳ خانواری پشت براسان ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵

۲۱ نصرت آباد از پست تل سیاه تا پاسگاه کهورک مسیر جاده نصرت آبادبه بم - انشعاب منطقه گرگ حیدر آباد -منطقه مرغداریهای نصرت آباد -شهر نصرت آباد و محمد آباد و سنجرآباد و زبرآباد-سنتو وچاههای محور شرق -شهرک صنعتی نصرت آباد ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵

۲۲ مرکزی بلوار خلیج فارس تامیدان دکتر حسابی - بلوار رفسنجانی -بلوار امام حسین ع تا میدان مهرشهر - خیابان نصربا انشعابات و ابوریحان وولایت با انشعابات ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵