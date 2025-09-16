  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۷

کشف محموله ۱۲ میلیاردی داروهای قاچاق در مرزهای شمالی سیستان و بلوچستان

زاهدان - فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۱۲ میلیارد ریال داروی غیر مجاز قاچاق قبل از ورود به کشور در مرزهای شمالی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی گفت: در راستای مراقبت و کنترل مرز و برخورد قاطع با هرگونه اقدام غیرقانونی در نوار مرزی، مرزداران استان به سرنخ‌هایی از فعالیت قاچاقچیان دارو در منطقه مرزی دست پیدا کردند و پس از هماهنگی لازم با رصد اطلاعاتی و برنامه‌ریزی عملیاتی توانستند محموله داروی قاچاق را پیش از ورود از کشور توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان افزود: پس از چندین شبانه‌روز کار هدفمند اطلاعاتی و شناسایی قاچاقچیان، مسیرهای احتمالی تردد و زمان انتقال محموله مشخص شد و مرزداران هنگ مرزی زابل در عملیاتی غافلگیرکننده و هوشمندانه توانستند، ضمن دستگیری یک نفر قاچاقچی، یک دستگاه خودرو، تعداد ۱۲۶ هزار ۹۸۰ عدد انواع دارو غیر مجاز را کشف کردند.

وی در پایان با بیان اینکه ارزش داروهای کشف شده ۱۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: قاچاق دارو علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی بر امنیت روانی و سلامت جامعه وارد آورد و مرزداران استان سیستان و بلوچستان با تمام توان با این پدیده شوم و غیر انسانی برخورد می‌کنند.

