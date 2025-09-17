تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران به نیمه نهایی کاپ آسیا راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار مرحله حذفی تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران در رقابت های کاپ آسیا دیویژن B، امروز (چهارشنبه ۲۶ شهریور) برابر میزبان مسابقات یعنی مالزی برگزار شد. در این دیدار ملی پوشان ایران با نتیجه ۶۲ بر ۳۳ حریف خود را شکست دادند و به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

ملی پوشان بسکتبال ایران در هر چهار کوارتر این دیدار به ترتیب با نتایج ۱۹ بر ۸، ۱۳ بر ۱۱، ۱۳ بر ۴ و ۱۷ بر ۱۰ حریف خود راشکست دادند.

در دیدار برابر مالزی، الینا کاظم اوینی با کسب ۲۵ امتیاز، ۳ ریباند، ۶ توپ‌ربایی، ۳ پاس‌گل و کارایی ۲۲ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

دیدار برابر مالزی چهارمین دیدار تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران در رقابت های کاپ آسیا بود. این تیم در مرحله مقدماتی برابر ازبکستان پیروز شد و پیش از آن هم موفق به شکستِ ساموا شده بود اما نتیجه دیدار برابر هند را واگذارکرده بود.

تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران که با قهرمانی در غرب آسیا صاحب سهمیه حضور در رقابت‌ های دیویژن B کاپ آسیا شد در مرحله نیمه نهایی این مسابقات با هنگ کنگ دیدار می کند. این دیدار روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

رقابت‌ های دیویژن B کاپ آسیا در رده سنی زیر ۱۶ سال دختران که با حضور ۸ تیم در سرمبان مالزی آغاز شدتا ۲۸ شهریور ادامه خواهد داشت. تیم قهرمان این رقابت‌ها، مجوز حضور در رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن A در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد.