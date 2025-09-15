ازبکستان مغلوب تیم بسکتبال دختران ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دیدار تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران در رقابت های کاپ آسیا، امروز (دوشنبه ۲۴ شهریور) در مالزی و مقابل تیم ازبکستان برگزار شد. در این دیدار، دختران بسکتبال ایران با نتیجه ۶۱ بر ۵۴ برابر حریف خود صاحب برتری شدند.

تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران در کوارتر سوم با نتیجه ۱۷ به ۱۶ متحمل شکست شد اما سایر کوارترها را به ترتیب با نتایج ۱۷ بر ۱۵، ۱۳ بر ۱۲ و ۱۵ بر ۱۰ به سود خود تمام کرد.

هستی خزایی در دیدار با ازبکستان با کسب ۱۶ امتیاز، ۱۴ ریباند، ۲ توپ‌ربایی، ۲ بلاک کارایی ۲۲ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد و دبل دبل کرد.



تیم بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران در شرایطی برابر ازبکستان به برتری دست یافت که در دیدار نخست برابر هند متحمل شکست شد اما در دومین دیدار موفق به شکست ساموا شد.

با برتری برابر ازبکستان، تیم دختران ایران راهی مرحله دوم شد. این تیم در این مرحله روز چهارشنبه با بازنده دیدار تیم های مالزی و اندونزی رقابت خواهد داشت.

تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران با قهرمانی در غرب آسیا صاحب سهمیه حضور در رقابت‌ های دیویژن B کاپ آسیا شد.

رقابت‌ های دیویژن B کاپ آسیا در رده سنی زیر ۱۶ سال دختران که از امروز با حضور ۸ تیم در سرمبان مالزی آغاز شدتا ۲۸ شهریور ادامه خواهد داشت. تیم قهرمان این رقابت‌ها، مجوز حضور در رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن A در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد.