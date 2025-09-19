از دست رفتن قهرمانی دختران بسکتبال به خاطر یک اختلاف امتیاز

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی رقابت های بسکتبال زیر ۱۶ سال دیویژن B کاپ آسیا، امروز (جمعه ۲۸ شهریور) میان دو تیم ایران و هند برگزار شد. در این دیدار دختران بسکتبال ایران با نتیجه ۶۷ به ۶۶ برابر حریف خود شکست خوردند و به عنوان نایب قهرمانی اکتفا کردند.

بسکتبالیست های دختر ایران کوارترهای دوم و چهارم دیدار با هند را به ترتیب با برتری ۱۹ بر ۱۵ و ۲۴ بر ۱۵ خود تمام کردند اما به خاطر شکست ۱۷ به ۱۳ و ۲۰ به ۱۰ در کوارترهای اول و سوم، بازنده این بازی شدند.

دیدار فینال ایران و هند دومین تقابل دو تیم در این دوره رقابت های دیویژن B کاپ آسیا بود. دیدار نخست دو تیم در مرحله گروهی مسابقات هم رو در روی هم برگزار شد که طی آن تیم دختران ایران مغلوب هندی ها شد. بعد آن و تا پیش از فینال، دختران بسکتبال برگزار کننده ۴ دیدار بودند و در تمام آنها صاحب برد شدند.

بدین ترتیب تیم بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران با ۴ برد و ۲ باختی که در مرحله مقدماتی و فینال برابر هند متحمل شد، به عنوان نایب قهرمانی دیویژن B کاپ آسیا دست یافت.

عملکرد تیم بسکتبال دختران در رقابت های زیر ۱۶ سال دیویژن B کاپ آسیا به این شرح است:

مرحله گروهی

* ایران ۶۷ - هند ۷۰

* ایران ۷۸ - ساموا ۴۵

* ایران ۶۱ - ازبکستان ۵۴

مرحله حذفی

* ایران ۶۲ - مالزی ۳۳

مرحله نیمه نهایی

* ایران ۶۴ - هنگ کنگ ۲۰

فینال

* ایران ۶۶ - هند ۶۷

تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران با قهرمانی در غرب آسیا صاحب سهمیه حضور در رقابت‌های دیویژن B کاپ آسیا شد. این تیم به خاطر ناکامی از کسب عنوان قهرمانی، نتوانست تک سهمیه این مسابقات برای رقابت های زیر ۱۶ سال دیویژن A کاپ آسیا را به دست آورد.