۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

از دست رفتن قهرمانی دختران بسکتبال به خاطر یک اختلاف امتیاز

از دست رفتن قهرمانی دختران بسکتبال به خاطر یک اختلاف امتیاز

تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران در فینال رقابت‌های دیویژن B کاپ آسیا با یک اختلاف امتیاز مغلوب هند شد و به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی رقابت های بسکتبال زیر ۱۶ سال دیویژن B کاپ آسیا، امروز (جمعه ۲۸ شهریور) میان دو تیم ایران و هند برگزار شد. در این دیدار دختران بسکتبال ایران با نتیجه ۶۷ به ۶۶ برابر حریف خود شکست خوردند و به عنوان نایب قهرمانی اکتفا کردند.

بسکتبالیست های دختر ایران کوارترهای دوم و چهارم دیدار با هند را به ترتیب با برتری ۱۹ بر ۱۵ و ۲۴ بر ۱۵ خود تمام کردند اما به خاطر شکست ۱۷ به ۱۳ و ۲۰ به ۱۰ در کوارترهای اول و سوم، بازنده این بازی شدند.

دیدار فینال ایران و هند دومین تقابل دو تیم در این دوره رقابت های دیویژن B کاپ آسیا بود. دیدار نخست دو تیم در مرحله گروهی مسابقات هم رو در روی هم برگزار شد که طی آن تیم دختران ایران مغلوب هندی ها شد. بعد آن و تا پیش از فینال، دختران بسکتبال برگزار کننده ۴ دیدار بودند و در تمام آنها صاحب برد شدند.

بدین ترتیب تیم بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران با ۴ برد و ۲ باختی که در مرحله مقدماتی و فینال برابر هند متحمل شد، به عنوان نایب قهرمانی دیویژن B کاپ آسیا دست یافت.

عملکرد تیم بسکتبال دختران در رقابت های زیر ۱۶ سال دیویژن B کاپ آسیا به این شرح است:

مرحله گروهی
* ایران ۶۷ - هند ۷۰
* ایران ۷۸ - ساموا ۴۵
* ایران ۶۱ - ازبکستان ۵۴

مرحله حذفی
* ایران ۶۲ - مالزی ۳۳

مرحله نیمه نهایی
* ایران ۶۴ - هنگ کنگ ۲۰

فینال
* ایران ۶۶ - هند ۶۷

تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران با قهرمانی در غرب آسیا صاحب سهمیه حضور در رقابت‌های دیویژن B کاپ آسیا شد. این تیم به خاطر ناکامی از کسب عنوان قهرمانی، نتوانست تک سهمیه این مسابقات برای رقابت های زیر ۱۶ سال دیویژن A کاپ آسیا را به دست آورد.

