تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران در کاپ آسیا پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز دوم رقابت های بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران کاپ آسیا که در مالزی جریان دارد، امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور) تیم دختران ایران به مصاف ساموا رفت و با نتیجه ۷۸ بر ۴۵ برابر این تیم پیروز شد.

ملی پوشان ایران به جز کوارتر سوم که آن را با نتیجه ۱۸ به ۱۷ واگذار کردند در سایر کوارترها به ترتیب با نتایج ۲۰ بر ۱۱، ۲۱ بر ۷ و ۲۰ بر ۹ صاحب برتری شدند.

در دیدار برابر ساموا، سارا مختاری با کسب ۱۱ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۱ پاس گل، ۳ توپ‌ربایی، ۳ بلاک کارایی ۲۰ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد و دبل دبل کرد.

تیم بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران در شرایطی برابر ساموا به برتری دست یافت که روز گذشته در نخستین دیدار برابر هند متحمل شکست شده بود. این تیم که در گروه A رقابت های کاپ آسیا قرار دارد، روز دوشنبه آخرین دیدار مقدماتی خود را برابر ازبکستان برگزار می کند.

تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران با قهرمانی در غرب آسیا صاحب سهمیه حضور در رقابت‌ های دیویژن B کاپ آسیا شد.

رقابت‌ های دیویژن B کاپ آسیا در رده سنی زیر ۱۶ سال دختران که از امروز با حضور ۸ تیم در سرمبان مالزی آغاز شدتا ۲۸ شهریور ادامه خواهد داشت. تیم قهرمان این رقابت‌ها، مجوز حضور در رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن A در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد.