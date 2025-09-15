صدای چندین انفجار در دمشق سوریه شنیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، منابع سوری از شنیده شدن صدای چند انفجار نامعلوم در اطراف پایتخت دمشق خبر دادند.

تاکنون علت و منبع این انفجارها مشخص نشده است.

برخی منابع غیر رسمی مدعی شدند که منطقه‌ای در حاشیه دمشق هدف حمله جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفته است.

تاکنون منابع رسمی سوری واکنشی به خبر این انفجارها نشان نداده اند.

این نخستین بار در ماه‌های اخیر نیست که منابع سوری از انفجار در داخل خاک سوریه خبر می‌دهند.

پس از سقوط بشار اسد در سال گذشته، رژیم صهیونیستی تحرک در سوریه را سرعت بخشید و در اولین اقدام، قرارداد سال ۱۹۷۴ با دمشق را زیر پا گذاشت و بخشی از جنوب سوریه را اشغال کرده است.

توافقنامه سوریه و اسرائیل در سال ۱۹۷۴ که به عنوان توافقنامه جداسازی نیروها یا توافقنامه جداسازی سوریه و اسرائیل شناخته می‌شود، پس از جنگ یوم کیپور (۱۹۷۳) میان دو طرف امضا شد.

این توافق با میانجیگری آمریکا و تحت نظارت سازمان ملل متحد به دست آمد و هدف اصلی آن ایجاد یک منطقه حائل بین نیروهای سوریه و اسرائیل در بلندی‌های جولان بود.