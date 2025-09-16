جزئیات پیشنهاد جدید اسرائیل به رژیم «جولانی» برای توافق امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که رژیم اسرائیل پیشنهاد مفصلی برای یک توافق امنیتی جدید به رژیم جولانی ارائه داده است که شامل نقشه‌ای از جنوب غربی دمشق تا مرز با سرزمین‌های اشغالی است.

بر اساس این گزارش، «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه رژیم جولانی و «ران درمر» وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه در لندن و با حضور «تام باراک» فرستاده آمریکا درباره این پیشنهاد بحث و تبادل نظر کردند.

اکسیوس در ادامه نوشت که این پیشنهاد اسرائیل جنوب غرب دمشق را به سه منطقه تقسیم می‌کند که هر کدام از این مناطق تمهیدات امنیتی متفاوتی دارند.

به نوشته این رسانه آمریکایی، پیشنهاد مذکور مبتنی بر گسترش منطقه حائل در خاک سوریه است و حضور نیروهای نظامی و سلاح‌های سنگین در مرز با سرزمین‌های اشغالی ممنوع است.

بنا به اعلام اکسیوس، بر اساس پیشنهاد رژیم اسرائیل، کل منطقه جنوب غربی دمشق تا مرز با اراضی اشغالی، منطقه پرواز ممنوع برای هواپیماهای سوری می‌شود.

این رسانه آمریکایی به نقل از یک منبع آگاه نوشت که اسرائیل در این پیشنهاد خود به دنبال حفظ یک کریدور هوایی به ایران از طریق سوریه برای امکان حملات احتمالی در آینده است.

رژیم ابومحمد الجولانی از زمان سقوط دولت بشار اسد سیگنال‌های مختلفی در خصوص تحولات اساسی در گفتمان سیاسی سوریه از خود نشان داده و آمادگی خود را برای سیاست باز و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کرده است.

طی نیمه اول سال ۲۰۲۵، میانجی‌های منطقه‌ای و اروپایی برای ایجاد کانال ارتباط بین دمشق و تل آویو وارد عمل شدند. گزارش‌های موجود نشان می‌داد که رژیم جدید سوریه نه تنها آماده امضای توافق سازش با طرف صهیونیستی است، بلکه این آمادگی را دارد که تمامیت ارضی رژیم صهیونیستی بر جولان اشغالی را به شرط تضمین‌های اقتصادی در زمینه کاهش یا رفع تحریم‌های غرب، به رسمیت بشناسند.

گفتنی است که رژیم جولانی تاکنون هیچ‌گونه اقدامی علیه تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی انجام نداده و این رژیم از زمان سقوط نظام بشار اسد تاکنون بارها این کشور را هدف حملات خود قرار داده و یا تمامیت ارضی این کشور را نقض کرده است.