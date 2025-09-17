کشف ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در میامی؛ یک متخلف دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی میامی با بیان اینکه در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مأموران به مورد مشکوک برخورد کردند، ابراز داشت: موضوع پرونده قاچاق سوخت بود.

وی با بیان اینکه تحقیقات در این حوزه آغاز شد، افزود: بررسی‌ها حاکی از آن بود که فردی در دامداری یکی از روستاهای میامی اقدام به دپو سوخت قاچاق کرده است.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه هماهنگی‌های قضائی در این رابطه انجام گرفت، ابراز داشت: از محل مورد نظر بازرسی و سه هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

موسوی با بیان اینکه محموله به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شاهرود تحویل داده شد، افزود: متخلف پرونده نیز دستگیر و پرونده او به مراجع قضائی ارجاع یافت.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم به محض مشاهده موارد مشکوک بلافاصله مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.